IHK Gießen-Friedberg läutet Jubiläumsjahr mit prominentem Redner ein

GIESSEN/FRIEDBERG - Wieder in Präsenz trafen sich Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg zu ihrer Vollversammlung im Forum der Volksbank Mittelhessen. Prof. Ferdinand Kirchhof, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, läutete mit seinem Vortrag "Perspektiven in die Zukunft: Die IHK als gelebte Unternehmerselbstverwaltung" das Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen ein. Doch zunächst zum Geschäftlichen: Einstimmig nahm die Vollversammlung den Jahresabschluss 2020 der IHK Gießen-Friedberg an. Die Beitragseinnahmen lagen nur geringfügig (minus 1 Prozent) unter denen des Vorjahres. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 wurde damit genau getroffen. Die IHK erzielte ein Jahresergebnis in Höhe von rund 620 000 Euro. Bei den betrieblichen Erträgen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu keine Änderung zu verzeichnen. Sie beliefen sich auf rund 11,95 Millionen Euro.

Der Corona-bedingte Rückgang aus Gebühren und Entgelten konnte durch sonstige betriebliche Erträge aufgefangen werden. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie ist weiterhin mit rückläufigen Beiträgen zu rechnen. Allerdings reduziert die heterogene Mitgliederstruktur des Kammerbezirks die Abhängigkeit von einzelnen Branchen oder einzelnen Unternehmen im Vergleich zu anderen Industrie- und Handelskammern. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Wahl der neuen Rechnungsprüfer Roman Kubla und Michael Menges, beide Vollversammlungsmitglieder, für das Geschäftsjahr 2021.

Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder berichtete von den Neuerungen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK): "Mit der schrittweisen Umwandlung des DIHK von einem eingetragenen Verein in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Existenzgrundlage unseres Dachverbands gesichert worden, alle IHKs werden Pflichtmitglieder beim DIHK." Als Aufgaben des DIHK nannte Leder die Interessenvertretung auf deutscher und europäischer Ebene und über die Auslandshandelskammern. Das IHK-Gesetz sei erweitert worden, Äußerungen zu wirtschaftspolitischen Fragen seien damit rechtlich abgesichert, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen würden. Beispielsweise dürfe sich eine IHK zu den volkswirtschaftlichen Konsequenzen eines Mindestlohns von 15 Euro äußern, weil das nicht in die Befugnisse der Tarifpartner eingreife. "Die Politik hat erkannt, dass der DIHK übergeordnete Aufgaben im Wirtschaftsleben bereitstellt und die Wirtschaft überragend vertritt", betonte Leder.

"Ausbildungsbotschafter Gießen" ist ein neues Pilotprojekt, das Präsident Rainer Schwarz vorstellte. Damit unterstützt die IHK ihre Ausbildungsbetriebe bei der Gewinnung von Nachwuchs. "Junge Menschen, die in Unternehmen ausgebildet werden, gehen in Schulen, um dort über ihre Ausbildung zu berichten", erläuterte Schwarz. Das Projekt wird aus Mitteln des Landkreises Gießen gefördert (der Anzeiger berichtete). Premiere hatte zudem das IHK-Baustellen-Navi. Die digitale Baustellenplattform bietet einen einfachen, schnellen und lösungsorientierten Umgang mit Baustellen, und dies sowohl für Unternehmen, als auch für Kommunen, Behörden oder Pendler. "Wenn sich weitere Unternehmerkammern und Kommunen anschließen, können wir diesen einmaligen Service deutschlandweit ausrollen", erklärte Matthias Leder. Kleinere Städte können ohne Aufwand Daten selber einpflegen, für größere Städte gibt es Schnittstellen zu den kommunalen Baustellen-Management-Systemen (diese Zeitung berichtete).

Wie Unternehmer den geplanten einjährigen Verkehrsversuch auf dem Anlagenring in Gießen bewerten, erläuterte Vizepräsident Michael Kraft in seiner Funktion als Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses: "Als IHK befürworten wir die Erstellung der Bestandsaufnahme und -analyse zum Verkehr in Gießen", so Kraft. Aus Sicht der Wirtschaft müsse jedoch der ungehinderte Verkehr von Personen, Gütern und Dienstleistungen langfristig gesichert sein. Vor einer einseitigen Einschränkung von Verkehrsmitteln sollte die Bereitstellung ausreichender Alternativangebote wie eines bedarfsgerechten öffentlichen Nahverkehrs stehen. Die Vollversammlung stimmte dem Beschlussvorschlag mit einer Forderung an die Politik, im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung die Belange der Wirtschaft zu berücksichtigen und in einen gemeinsamen Dialog zu treten, zu.

In seinem Festvortrag zog Ferdinand Kirchhof einen Bogen von den Ursprüngen der französischen "Chambre Superieur de Commerce" Ende des 16. Jahrhundert bis hin zur heutigen IHK: "Es zeigte sich immer deutlicher, dass man eine Selbstverwaltung der Wirtschaft brauchte, auch, um den Bürger für den Staat zu interessieren." Das IHK-Gesetz greife die Vereinsidee von früher auf. Denn eine Körperschaft, so die heutige Rechtsform, sei nichts anderes als ein öffentlich-rechtlicher Verein und damit eine Absage an die ursprünglich französische Vorstellung, dass die IHKs nur der verlängerte Arm des Staates seien, erläuterte er. Mit dem Zusatz einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zeige sich dagegen, dass die IHKs, wenn auch dezentralisiert und autonom, Teil des Staates seien und damit angebunden an staatliche Grundsätze und Vorgaben. Die Pflichtmitgliedschaft begründete der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts mit der Gesamtvertretung der Wirtschaft durch die IHKs, was wiederum ihre gesetzlich zugewiesene Aufgabe sei. Die Vorteile der IHKs kämen allen Mitgliedern zugute, daraus leite sich die Rechtfertigung des Zwangsbeitrags ab. Allen Mitgliedern stünden Stimmrechte, Rederechte oder Partizipation in den Gremien offen.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung konnte sich Kirchhof vorstellen, dass die IHKs IT-Netze planen, schalten oder betreiben. Wenn ein allgemeines Interesse der Wirtschaft bestünde, dürften sich IHKs auch an Unternehmen beteiligen. Auch denkbar seien IHKs als Wirtschafts-Cicerone, also als Fremdenführer durch die Unternehmenslandschaft für ausländische Unternehmen. So könne die IHK ein Türöffner werden, auch für Deutschland als Exportland, schloss Ferdinand Kirchhof.