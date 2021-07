IHK Gießen-Friedberg: "Noch lange nicht über den Berg"

Während der Konjunkturpressekonferenz in der Lagerhalle der Baufirma Alea (von links): Thomas M. Reimann (Alea), Rainer Schwarz (IHK-Präsident) und Dr. Matthias Leder (IHK-Hauptgeschäftsführer). Foto: Niehoff

GIESSEN/BAD VILBEL - Die Corona-Pandemie scheint auf dem Rückzug zu sein. Doch die Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (IHK) scheinen der Entwicklung noch nicht zu trauen. Das ergab die Frühsommer-Konjunkturbefragung der IHK, die von Ende März bis Ende April lief.

"Viele Unternehmen haben aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie enorme Tiefschläge erleben müssen", berichtete IHK-Präsident Rainer Schwarz nun während der Frühjahrskonjunktur-Pressekonferenz, die beim Bad Vilbeler Bauunternehmen Alea stattfand. Insbesondere Gastgewerbe, Tourismus, stationärer Einzelhandel außerhalb der Lebensmittelgeschäfte sowie die Kultur- und Veranstaltungsbranche hätten die Lockdowns hart getroffen. Der Ort der Veranstaltung war offensichtlich mit Bedacht gewählt, denn die Lagerhalle war fast leer. "Ein Beweis für die Tatsache, dass jeder dritte Unternehmer eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufgrund von Lieferengpässen bei Holz, Stahl, PVC- und vor allem Elektroprodukten wie Mikrochips befürchtet", schilderte der Vorstandsvorsitzende der Alea Hoch- und Industriebau AG, Thomas M. Reimann, die Lage in vielen Unternehmen.

Für die Frühsommer-Konjunkturbefragung der IHK Gießen-Friedberg wurden 938 Mitgliedsbetriebe aus den Landkreisen Gießen, Wetterau und Vogelsberg zu ihren Ansichten zur konjunkturellen Lage befragt. 324 Betriebe haben geantwortet - und unter dem Strich stand ein Klimaindex von 94,5 Prozent. Hessenweit lag der Wert bei 104. Unter einer Schwelle von 100 zeigt sich beim Klimaindex eine negative Gesamtstimmung, über 100 ist sie positiv. "Dieser Wert markiert den zweitschlechtesten Wert seit 2010. Wir sind also noch lange nicht über den Berg", kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder das Ergebnis. Hinzu komme, dass sich beispielsweise im Zuge des Digitalisierungsschubs auch das Kundenverhalten geändert habe. Das werde der Einzelhandel spüren, wenn alle Beschränkungen wieder aufgehoben worden seien.

Optimistisch äußerten sich vor allem Dienstleister und Industriebetriebe. Mehr als jeder zweite Dienstleister verzeichnete eine unproblematische Finanzlage, obwohl sie teilweise niedrigere Umsätze hatten als vor der Pandemie. Nur knapp jedes fünfte Unternehmen verzeichnete Liquiditätsengpässe, in der Mehrzahl sind es Reisebüros und -veranstalter, aber auch die Sektoren Information und Kommunikation, Werbung und Marktforschung. Als Risiken für die Entwicklung nennt jedes zweite Unternehmen die Inlandsnachfrage und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, jedes dritte Energie- und Rohstoffpreise sowie Fachkräftemangel. In der Industrie sind 71,6 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer momentanen Geschäftslage. Hier liegt der Klimaindex bei 104,4. Deutlich unterhalb der Zufriedenheitsschwelle liegt die Elektrotechnik mit 62,5. Grund dafür ist eine deutliche Abnahme bei Aufträgen. Im Maschinenbau ist die Stimmung mit einem Wert von 103,1 besser. Besonders gut laufen die Geschäfte außerdem bei den Energieversorgern, bei den Investitionsgüterproduzenten sowie in der Metallerzeugung und -bearbeitung. Mehr investieren will jeder dritte Industriebetrieb. Knapp jedes vierte Unternehmen berichtet über steigende Aufträge aus dem Inland, jedes fünfte über steigende Aufträge aus dem Ausland.

Über alle Branchen hinweg sind rund sieben von zehn Unternehmen zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. Allerdings fürchtet jeder dritte Unternehmer, dass sich die Lage wegen der Engpässe bei Rohstoffen verschlechtern könnte. Verantwortlich dafür seien China und die USA, bei denen die Konjunktur schon längst wieder auf vollen Touren laufe. "Die Lage ist paradox", sagte Reimann, "trotz gut gefüllter Auftragsbücher droht auf einigen Baustellen oder in einigen Fabriken Kurzarbeit."

Begrüßenswert findet Schwarz, wie einige Unternehmen auf die Krise reagiert hätten: indem sie neue Ideen entwickelt und umgesetzt hätten. So sei etwa in Romrod eine Gokart-Teststrecke inklusive Show-Glasturm entstanden. Das Hotel Dolce in Bad Nauheim habe sich mit dem Karbener Veranstalter Satis & Fy zusammengeschlossen und gemeinsam Räume mit modernster Konferenztechnik entwickelt.

Überdurchschnittlich wird die Lage im Gießener Raum mit einem Index von 102,1 Punkten beurteilt, wobei die Industrie (115,1) und das Baugewerbe (119,2) noch darüber liegen. Auch Versicherungen (141,4) und Finanzdienstleister (129,1) sind optimistisch.

Im Vogelsbergkreis liegt der Klimaindex dagegen nur bei 81,3. Einzelhandel und Großhandel äußern sich dort besonders negativ, auch die Dienstleister sind mit 75,6 Punkten wenig optimistisch. Die Zahl der Beschäftigten ist gesunken. Der Saldo ist mit minus 16,4 deutlich negativ. Verstärkt werden die Anstrengungen im Export, jedes dritte Unternehmen will vermehrt auf ausländischen Märkten aktiv sein. Bemängelt werden von den Betrieben in erster Linie die Energie- und Rohstoffpreise (55,7 Prozent), gefolgt von wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und Fachkräftemangel (jeweils 44,3 Prozent).

Der Wetteraukreis reiht sich mit 93,9 und damit ebenfalls noch unterhalb der Zufriedenheitsschwelle von 100 in der Mitte ein. Zum Jahreswechsel lag der Wert bei 92,7, das zeigt eine anhaltende Zurückhaltung bei der Bewertung der Geschäftslage. Das Baugewerbe punktet mit einem Klimaindex von 106 Punkten. Deutlich schlechter präsentiert sich der Einzelhandel (62,9 Punkte). Die Beschäftigtenlage ist relativ stabil.

Abschließend appellierten Schwarz, Leder und Reimann an die Politik, bei einer erneuten Corona-Welle besonnener vorzugehen und nicht gleich wieder die Schließung ganzer Branchen anzuordnen. "Wieso sollte der Einkauf in einem Textilgeschäft gesundheitsgefährdender sein als der in einem Supermarkt?"