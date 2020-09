IHK-Seminar zum Thema Insolvenz

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Durch Corona sind viele Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die teilweise Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat es für Unternehmen noch schwieriger gemacht zu erkennen, ob beim Geschäftspartner Liefer- oder Zahlungsausfälle drohen, so die IHK. Kommt es zur Insolvenz des Vertragspartners, bieten selbst Sicherungsmittel wie Vorkasse, Anzahlungen oder Eigentumsvorbehalt oft keinen Schutz. Um nicht durch Insolvenzanfechtungen mit in den Untergang des Geschäftspartners gerissen zu werden, ist es zweckmäßig, sich mit den Grundzügen des Insolvenzverfahrens und den Fällen der Insolvenzanfechtung vertraut zu machen. In einem Seminar der IHK Gießen-Friedberg am 21. September von 14 bis 17 Uhr in den Seminarräumen, Flutgraben 4 in Gießen, wird das schwierige Thema Insolvenz so dargestellt, dass es auch für Laien verständlich ist. Anhand von Beispielen werden die wichtigsten Risiken für Gläubiger in wirtschaftlich schwierigen Zeiten anschaulich gemacht.

Es referiert Dr. Alexander Verhoeven von der Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH in Düsseldorf. Das Teilnahmeentgelt beträgt 75 Euro. Anmeldungen sind erforderlich an: IHK Gießen-Friedberg, Marie-Theres Burzel, Tel.: 0641/7954-4025, E-Mail: burzel@giessen-friedberg.ihk.de.