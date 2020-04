IHK: "Starke Netzwerke für schwere Zeiten"

Jetzt teilen:

Giessen (red). Unternehmen können auf der Homepage des Regierungspräsidiums Kassel Soforthilfen beantragen. Die IHK Gießen-Friedberg steht ihnen dabei unter der Hotline 0641/7954-2222 (Gießen) und 06031/609-3333 (Friedberg) sowie per E-Mail an soforthilfe@giessen-friedberg.ihk.de beratend zur Seite. Erklärvideos auf der Internetseite unterstützen zudem bei der Antragstellung. Die entsprechenden Anträge selbst sind unter www.rpkshe.de/Coronahilfe beim Regierungspräsidium in Kassel einzureichen. "Wir raten jedoch vor der Antragstellung um Kontaktaufnahme mit der IHK, damit die Chance auf eine reibungslose Beantragung erhöht wird und keine Unterlagen fehlen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus werde fortwährend die Internetseite mit Meldungen, die für Gewerbetreibende von Interesse sind, aktualisiert. Neu am Start ist ein Portal, das Plattformen und gebündelte Aktionen für Abhol- und Lieferangebote von Unternehmen sammeln möchte: "Wir laden weitere Initiativen ein, sich mit ihrem Service dort zu präsentieren. Dies ist kein Online-Shop der IHK, sondern eine Plattform für mehr Öffentlichkeit. Und natürlich wünschen wir uns, dass möglichst viele Nutzer, sprich: Konsumenten von dieser Möglichkeit erfahren. Denn ein Angebot macht nur Sinn, wenn es auch die Nachfrage gibt", betont die IHK.

Interessenten bleiben aktuell informiert über einen Klick auf www.ihkgifb.de/corona. An gleicher Stelle ist zudem eine Sammlung zu Plattformen und Gruppen für den unternehmerischen Austausch im Aufbau.