IHK sucht historische Dokumente

GIESSEN - Das Jahr 2022 hält für die Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (IHK) ein besonderes Ereignis bereit: Die Gründung der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg jährt sich am 20. September zum 150. Mal. Das Motto des Jubiläumsjahrs wird lauten: "150 Jahre IHK Gießen-Friedberg: Innovationen gestern - heute - morgen". Wie der zeitliche Bogen schon andeutet: Die langjährige Historie der IHK wirft nicht nur einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart, sondern thematisiert auch die Zukunft. Um die Geschichte der vergangenen 150 Jahre festzuhalten, wird die IHK zum Jubiläum eine Festschrift veröffentlichen. "Dazu sind wir auf Mithilfe angewiesen. Historische Dokumente, Bilder und andere Unterlagen aus dem Fundus von Unternehmen tragen dazu bei, ein lebendiges Bild aus 150 Jahren IHK in unserer Region zu zeichnen", erklären Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder und Präsident Rainer Schwarz. Ihr Appell: "Machen Sie mit und schicken Sie uns historische Dokumente!" Neben Bildern und Geschäftsdokumenten freut sich die IHK ebenso über Aufzeichnungen oder Nachlässe von Privatpersonen oder Unternehmern, die sich in den IHK-Gremien engagiert haben. Auch weitere Materialien, beispielsweise zu älterem Schriftverkehr mit der IHK, sind willkommen.

Sollten Sie über entsprechende Fotos und/oder Dokumente verfügen, wenden Sie sich bitte an Doris Hülsbömer unter der Rufnummer 06031/609-1100 oder per E-Mail (doris.huelsboemer@giessen-friedberg.ihk.de).