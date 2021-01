Illegale Trampelpfade im Bergwerkswald gesperrt

Die Infotafeln an den Eingängen des Schwarzackers und am Bergwerkwald sind etwas in die Jahre gekommen. (Fotos: Jung)

GIESSEN - Giessen. In diesen Tagen, da sonst nicht viele Alternativen bleiben, sind auch die Gießener gerne an der frischen Luft unterwegs – entdecken bei Spaziergängen und Radtouren die schöne Natur oder genießen einfach die Stille. Ein beliebtes Ziel ist dabei das Naturschutzgebiet Bergwerkswald. Dort lässt es sich hervorragend schlendern, wandern und joggen. Momentan sind allerdings zahlreiche der Wege ziemlich matschig. Das trübt die Freude bei der Begegnung mit der Vielfalt dieser Natur. Aufmerksame Leser haben nun zudem einige Absperrungen bemerkt, die errichtet wurden und zum Teil die Zugänge verwehren. Auch Wege, über die sonst zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern an die Wasserflächen gelangen konnten, sind blockiert. Hinweise, warum das so ist, finden sich nicht. Für Aufklärung sorgt eine Anfrage des Anzeigers bei der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums (RP) Gießen.

Vegetation beeinträchtigt

Mit einem Holzzaun sind unter anderem illegale Trampelpfade an einem der größeren Gewässer im Naturschutzgebiet versperrt worden, erklärt der stellvertretende Pressesprecher des RP, Thorsten Haas. Denn an dieser Stelle sei der Besucherverkehr abseits der legalen Wege besonders intensiv gewesen. „Die Vegetation an Hang und Ufer war durch die Trittschäden nicht nur beeinträchtigt, sondern nicht mehr vorhanden.“ Und diese entstandenen Schäden wirkten sich gravierend aus, so Haas. Hinzu komme, dass dort, wo die illegalen Trampelpfade an die Gewässer heranreichten, viele Ausflügler verbotenerweise ihre Hunde baden ließen. „Dies führt zusätzlich zu starken Belastungen des Gewässers.“ Durch das Aufwühlen von Schlamm werde die Ufer- und Wasservegetation zerstört und der Lebensraum für Amphibien erheblich beeinträchtigt. Dort lebe unter anderem die hessenweit stark gefährdete Geburtshelferkröte, die dringend geschützt werden müsse.

Mit Holzzäunen, aufgeschichtetem Astmaterial und querliegenden Baumstämmen sind diese Abschnitte unpassierbar geworden. Zusammen mit dem Bau von Geländern stelle das einen Versuch dar, die illegale Freizeitnutzung zu unterbinden, ergänzt der RP-Sprecher. Zugleich verweist er auf das Planungsjournal für das FFH-Gebiet, in dem unter der Maßnahmennummer 16215 das „Sperren illegaler Trampelpfade“ beschrieben ist. Das werde von der Behörde seit Jahren regelmäßig umgesetzt. Besucher, die das Fauna-Flora-Habitat (FFH) im Bergwerkswald frequentieren, können sich an den jeweiligen Eingängen an großen Informationstafeln über die Wegeführung erkundigen. Neben vielen nützlichen Hinweisen und Erläuterungen zu Pflanzen, Tieren und Gewässern werden sie gleichsam darauf hingewiesen, dass sie auf dem gekennzeichneten Rundweg bleiben sollen. Allerdings sind die beiden Tafeln an den Eingängen des Schwarzackers und Am Bergwerkswald in die Jahre gekommen und ergraut. Ihnen fehlt einfach die Farbe, sodass die Legende nicht mehr deutlich zu erkennen ist.

Wege einhalten

Mit Symbolen an den Hinweisschildern für das Naturschutzgebiet im Wald ist ebenfalls noch einmal angemahnt, was ausdrücklich gilt: Hunde anleinen, Wege einhalten und Pflanzen bewahren. „Der Rundweg führt sehr schön einmal durch das ganze Gebiet, sodass die Naherholung sehr gut gewährleistet ist“, meint Thorsten Haas. Hier sei jedoch zu berücksichtigen, dass ein Abweichen vom großzügig angelegten Rundweg auf die abzweigenden illegalen Trampelpfade erhebliche Schäden verursache. Und ein Mehr an Bewegung, an der ist ja in Corona-Zeiten zugegebenermaßen mangelt, bringe das auch nicht.