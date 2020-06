Im Auge des Musikers

Konzert für eine einzige Besucherin - sowie notleidende Musikerkollegen: Violinistin Verena Krauß. Foto: Rolf K. Wegst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen. Es hat auf den ersten Blick die Anmutung eines Duells. Zwei Stühle stehen sich in dem ansonsten völlig leeren Foyer des Stadttheaters im Abstand von wenigen Metern gegenüber - der eine Sitzplatz ist für einen Musiker reserviert, der andere für sein Publikum. Und tatsächlich stellt die Situation für beide Parteien eine ungewohnte Prüfung dar. Eine Prüfung ihrer Disziplin. Der Instrumentalist ist im hell erleuchteten Raum den offenen Blicken ausgesetzt, anstatt sich wie sonst üblich im Orchestergraben des Großen Hauses unsichtbar zu machen. Gleichzeitig entgeht ihm hier aber auch kein nervtötendes Räuspern, kein unruhiges Sitzfleisch, kein knisterndes Öffnen eines Hustenbonbons im Auditorium - denn dort sitzt schließlich nur eine Person. Und so tritt bei der wortlosen Begegnung vor seinem Spiel ein, was man sich als von Sitznachbarn geplagter Konzert- und Opernbesucher so oft wünschen würde: völlige Ruhe.

"1:1-Concerts" nennt sich das außergewöhnliche Format, mit dem sich das von Scheinwerfern rot angestrahlte Stadttheater am Montagabend an einer bundesweiten Aktion beteiligte, um freischaffende Musiker zu unterstützen (siehe auch weitere Berichte). 21 Besucher sind in den Genuss eines der ebenso raren wie kostenlosen Tickets gekommen und wurden mit einem ganz persönlichen Kurzkonzert beschenkt. Sechs Mitglieder des Philharmonischen Orchesters wechselten sich dazu den ganzen Abend über im Zehn-Minuten-Takt ab, bis gegen 23.30 Uhr schließlich der letzte Ton verklungen war. Sie nahmen dafür keine Gage und setzten gleichzeitig auf die Spendenbereitschaft ihres Publikums, um mit den so gesammelten Einnahmen über den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung freiberufliche Kollegen zu unterstützen, die von der Coronakrise schwer gebeutelt wurden.

Im Fall des Autors dieser Zeilen war es Torsten Oehler, der ihm gegenübersaß und für seinen Auftritt kurze Stücke aus den Sechs Suiten für Violoncello von Johann Sebastian Bach ausgewählt hatte. Und der 48-Jährige wusste, wie man sein (überschaubares) Publikum gezielt auf den Vortrag vorbereitet. Durch den Augenkontakt, durch das Anspannen des Körpers, durch die bewusst hervorgerufene Stille - die den Fokus allein auf die einsetzende Musik lenkt.

Im Zehn-Minuten-Takt

Dennoch blieb auch in diesem Fall nicht aus, die Sinne während des Spiels ein wenig schweifen zu lassen. So ließ sich als Oehlers Gegenüber wahrnehmen, welch voluminöses Instrument das Cello ist, dessen mächtiger Klang spielend den Raum füllte. Es blitzte der Gedanke auf, ob sich auf diese exklusive Weise zu Bachs Zeiten potente Landesherren die Abende mit von ihnen finanzierten Musikensembles verschönerten. Und schließlich ließ sich erkennen, was für ein attraktiver Raum das Stadttheater-Foyer ist, das man sonst beim schnellen Durchqueren allenfalls mit einem flüchtigen Blick streift. So oder ähnlich hätte es gerne weitergehen können mit Torsten Oehler und Johann Sebastian Bach, doch nach knapp zehn Minuten war Schluss, und der aus Thüringen stammende, seit 1993 in Gießen beheimatete Musiker machte Platz für Gowoon Baek und Vera Krauß (Geige), für Kirsten Mehring (Flöte) sowie Kurt Förster und Alexander Schmidt-Ries (Posaune), bis er selbst wieder an der Reihe war.

Nicht nur für den Gast war dieses Konzert etwas Besonderes. Auch den Cellisten erfasste vor diesem Auftrittsabend eine gewisse Nervosität, wie er anschließend draußen vor dem Theater erzählte. Schließlich war seit dem Corona-Lockdown kein gemeinsames Proben und schon gar kein gemeinsames Konzert mit den Kollegen des Philharmonischen Orchesters mehr möglich. Und so sahen sich manche der sechs Musiker an diesem Abend auch zum ersten Mal nach einer langen Zeit wieder von Angesicht zu Angesicht.

"Natürlich hatten wir Musiker auch den ein oder anderen Auftritt", erzählt Oehlers Kollege Kurt Förster. "Wir haben in Seniorenheimen gespielt, oder auf dem Balkon." Försters Nachbarn durften sich sogar per Whatsapp Titel wünschen: "Von den Beatles bis Abba war da alles dabei", lacht er. Und dennoch sei es etwas anderes, alleine zu üben oder mit dem gesamten Klangkörper eines Orchesters zu arbeiten. Und Torsten Oehler ergänzt: "Wir sehnen uns alle nach dem Konzertbetrieb."

Nun kommt die Sommerpause, und wie es anschließend mit dem Orchester und dessen Auftritten im Stadttheater weitergeht, weiß niemand zu sagen. Doch eines ist gewiss: Dass man als Besucher gerne so bald wie möglich wieder durch die großen Türen des Foyers hindurchgehen möchte, um die Musiker an ihrem angestammten Platz zu erleben: im Bühnensaal.