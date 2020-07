Im Bereich der Arbeitsagentur Gießen im Juli 20 150 Menschen ohne Job

421 Arbeitslose mehr als im Vormonat registriert die Agentur für Arbeit Gießen in ihrem Bezirk. Foto: Arbeitsagentur

Giessen (red). Im Juli waren im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen 20 150 Menschen arbeitslos gemeldet - das waren 421 mehr im Vergleich zum Vormonat Juni. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Saisonüblich steigt im Monat Juli die Zahl der Erwerbslosen an. Im Juli 2019 war es ein Anstieg um 655 Personen. Im aktuellen Berichtsmonat waren 3346 mehr Personen arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag im Vorjahresmonat Juli noch bei 4,5 Prozent.

"Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli, nach einer Stagnation im Vormonat, erneut leicht angestiegen", kommentiert Björn Krienke, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Gießen, in einer Pressemitteilung. "Ein Anstieg im Monat Juli kann jedoch als saisonüblich bezeichnet werden. Neben den Menschen, die aufgrund der aktuellen Entwicklung ihren Arbeitsplatz verloren haben, meldeten sich auch junge Menschen, die nach Schul- oder Ausbildungsende noch keine Anschlussbeschäftigung gefunden haben", so Krienke weiter.

"Es ist sehr erfreulich, dass in unserem Bezirk im Juli mehr Ausbildungsstellen als vor einem Jahr gemeldet waren. Auch stieg die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen, den zweiten Monat in Folge, leicht an. Es ist jedoch zu früh, daraus eine Tendenz abzuleiten. Wir müssen die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten beobachten, um die Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt beurteilen zu können", ergänzt Krienke.

Unterbeschäftigung

Im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen (Kreis Gießen, Wetterau- und Vogelsbergkreis) haben 131 Betriebe im Monat Juli eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt. Bis zu 2730 Beschäftigte waren davon betroffen. Die Anzahl der neu gestellten Anzeigen ist somit weiter rückläufig. Seit April haben 6283 Betriebe eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt. Bis zu 69 848 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen wurden darin gemeldet. Die Anzahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist um 396 Personen auf 26188 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren noch 2563 Menschen weniger als Unterbeschäftigte registriert.

Gemeldete Stellen

Die Meldung von neuen Arbeitsstellen hat in den vergangenen zwei Monaten wieder leicht zugenommen. Im Juli meldeten Arbeitgeber den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau 1048 neue Arbeitsstellen. Das waren 101 Stellen mehr im Vergleich zum Monat Juni. Der Stellenzugang blieb jedoch mit 310 Stellen oder 22,8 Prozent unter dem Vorjahreszugang.

Der Bestand an offenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen ist seit April kontinuierlich rückläufig. 4940 Arbeitsstellen sind im Monat Juli gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von 1648 oder 25 Prozent gegenüber dem Monat Juli 2019.

Seit Beginn des Berichtsjahres für den Ausbildungsmarkt im Oktober vergangenen Jahres waren im aktuellen Berichtsmonat Juli 3776 Berufsausbildungsstellen im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gemeldet. Das waren 55 Ausbildungsstellen mehr gegenüber dem Vorjahr. Von dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli im Vergleich zum Vormonat waren Frauen (+264) stärker betroffen als Männer (+157).

Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren ist saisonüblich im Monat Juli angestiegen. Nach Schul- und Ausbildungsende melden sich die jungen Menschen arbeitslos, die noch keine Anschlussbeschäftigung gefunden haben. Im Juli waren im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur 2226 junge Menschen erwerbslos gemeldet, die Quote liegt jetzt bei 5,5 Prozent, 2019 im Juli waren es 4,6 Prozent.

In allen drei Landkreisen Kreis Gießen, Wetteraukreis und Vogelsbergkreis stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat. Der stärkste Anstieg wurde im Kreis Gießen mit 254 Personen registriert, im Wetteraukreis waren es 101, im Vogelsbergkreis 66 Personen.