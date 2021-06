Im Bezirk Gießen: Arbeitslosenquote sinkt im Mai auf 4,8 Prozent

Die Agentur für Arbeit Gießen hat ihren Sitz an der Nordanlage. Foto: Agentur für Arbeit

GIESSEN - Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Arbeitsagentur gesunken. 18066 Menschen waren im Mai arbeitslos gemeldet, das sind 796 weniger als noch im April. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 und lag danach bei 4,8 Prozent. Im Mai des Vorjahres waren 1653 Menschen mehr registriert. Die Quote betrug seinerzeit 5,3 Prozent.

"Dass die Zahl der Arbeitslosen im Mai stark abgenommen hat, deutet auf eine verspätete Frühjahrsbelebung hin", kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, die neusten Zahlen vom regionalen Arbeitsmarkt. "Davon haben alle Personengruppen profitiert. Bei aller Freude darüber darf die derzeitige Situation nicht aus den Augen verloren werden. Unverändert ist die Betroffenheit durch die Pandemie in einigen Betrieben und Unternehmen sehr hoch. Weitere Insolvenzen und damit verbundene Freistellungen sind derzeit nicht auszuschließen. Die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres, aber das Niveau von 2019 wurde bislang noch nicht erreicht", so Schäfer in einer Pressemitteilung der Behörde.

Im Mai haben 2762 kurzarbeitende Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 466 betroffene Betriebe mehr als im April. Darüber hinaus wurden 145 Anträge auf Auszahlung von Saison-Kurzarbeitergeld gestellt, die auch bereits bearbeitet wurden. In der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist die Anzahl der Menschen weiter gesunken. Im Mai waren 24655 Menschen registriert, 626 weniger als noch einen Monat zuvor. 2020 waren noch 1038 Personen mehr verzeichnet.

Nach starken Schwankungen auf dem Stellenmarkt, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden, pendelte sich der Zugang über die letzten Monate ein. Der Stellenbestand steigt, hat jedoch das Niveau von der Zeit vor der Pandemie noch nicht erreicht. Arbeitgeber meldeten im Mai den Arbeitsagenturen im regionalen Bezirk sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1231 neue Stellen. Dies waren 328 Stellen mehr als im Mai des Vorjahres und entspricht einem Anstieg von über 36 Prozent. Darüber hinaus waren im Mai 5357 unbesetzte Stellen verzeichnet, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Nach Geschlechtern betrachtet hat sich die Zahl der Arbeitslosen gleichermaßen positiv entwickelt. Die Zahl der gemeldeten Männer und Frauen ist zurückgegangen. 10488 Männer waren im jetzt abgelaufenen Monat arbeitslos gemeldet, 466 männliche Erwerbslose weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 und lag danach bei 5,2 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 1031 Männer mehr gemeldet. Die Quote lag damals bei 5,8 Prozent. 7578 Frauen waren im Mai als arbeitslos registriert. Einen Monat zuvor waren es noch 330 mehr. Die Arbeitslosenquote der Frauen sank um 0,2 und lag danach bei 4,3 Prozent, im Vorjahresvergleich bei 4,7 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit bei den Älteren und den Jugendlichen unter 25 Jahren hat sich im jetzt abgelaufenen Monat ebenfalls positiv entwickelt. Beide Personengruppen haben vom Rückgang profitiert.

Die zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehörenden Landkreise, der Landkreis Gießen, der Vogelsbergkreis und der Wetteraukreis, haben im Mai alle vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert. Im Kreis Gießen waren im Mai insgesamt 8423 Menschen erwerbslos gemeldet, 347 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf nun 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 6,2 Prozent. Damals waren 783 Menschen mehr registriert.