Im deutschen Dazwischen: Buchvorstellung beim LZG

Auf Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte: Nora Krugs Buch "Heimat". Repro: Nora Krug, Penguin

GIESSEN - In Zeiten geschlossener Veranstaltungsräume bleibt den Institutionen derzeit nur der digitale Auftritt, um das Publikum weiter mit Kunst und Kultur in Kontakt zu bringen. Dass dieses Format aber durchaus auch seine Vorteile haben kann, beweist gerade das Literarische Zentrum Gießen (LZG). In seiner zweiten Online-Veranstaltung des Jahres war die aus ihrem Wohnort New York zugeschaltete Nora Krug zu Gast, die ihr Buch "Heimat" vorstellte: eine preisgekrönte Auseinandersetzung mit der eigenen, in die Nazi-Zeit zurückführende Familiengeschichte. Das Werk ist eine einzigartige Mischung aus Graphic Novel, Familienalbum und investigativer Recherche, deren detailreiche Bilder gerade in ihrer Präsentation auf den Bildschirmen der LZG-Besucher eine besondere Wirkung erzielten. Rund 140 Besucher nahmen an diesem Online-Auftritt teil und befragten die Autorin anschließend zusammen mit den beiden Moderatoren Thomas Möbius und Nina Hainmüller zu Themen wie Herkunft, Heimat und den Spuren der Geschichte.

In ihrem zunächst für ein amerikanisches Publikum geschriebenen "deutschen Familienalbum", so der Untertitel, zeichnet die Professorin für Illustration, Jahrgang 1977, die Lebenswege ihrer Vorfahren nach: Zum einen geht es um die Familie ihres aus dem am Rande des Odenwalds gelegenen Dorf Külsheim stammenden Vaters, zum anderen um die ihrer in Karlsruhe aufgewachsenen Mutter. Aus einer zunächst kindlich-naiven Position des unwissenden Mädchens setzt sie dabei die einzelnen biografischen Details zusammen wie ein Mosaik, das schließlich zugleich ein dichtes Bild der Nazi-Jahre entstehen lässt.

Zwei Personen sind in der Auseinandersetzung für Nina Krug besonders interessant. Da ist zum einen ihr 1988 gestorbener Großvater Willi, der als Chauffeur eines jüdischen Textilhändlers arbeitete und nach Hitlers Machtübernahme eine eigene Fahrschule besaß. Die Enkelin plagen nun Zweifel, wie dieser Mann, NSDAP-Mitglied seit 1933, sich seinen beruflichen Aufstieg finanzieren konnte. Zum anderen ist da Franz-Karl, der deutlich ältere Bruder ihres Vaters, der als Wehrmachtssoldat in Italien starb und begraben wurde. Der Verlust dieses jungen Mannes hinterließ in der Familie eine schmerzende, lange nachwirkende Wunde. Zugleich entdeckte Nora Krug mit Hakenkreuzen verzierte Schulbücher ihres Onkels, in dem er ein Kapitel "Der Jude, ein Giftpilz" betitelt hat - was einerseits eine Idee von der umfassenden Indoktrination der Schüler im Dritten Reich vermittelt. Und andererseits die Frage aufwirft: Was war dieser Franz-Karl eigentlich für ein Mensch?

Im Verlauf ihrer mehrjährigen Recherche stellt die mit einem jüdischen Amerikaner verheiratete Autorin fest, dass ihre Vorfahren weder glühende Fanatiker noch mutige Widerständler waren, sondern "irgendwo dazwischen". Gerade diese zeittypische Durchschnittlichkeit ist ein Faktor, der ihre Erzählung so spannend macht. "Deutsche dieser Zeit werden oft als Nazis dargestellt", erklärte sie in der LZG-Runde. "Ich wollte ein komplexeres Bild zeigen", das zugleich das Drama großer Geschichte mit individuellen Schicksalen verbindet.

Das ist der Autorin eindrucksvoll gelungen. Vor allem, weil sie dafür die inhaltliche Recherche mit einer Befragung der eigenen Identität verbindet - und auf großartige Weise illustrativ darstellt. Zu sehen sind Fotos aus Familienalben, Briefe, Dokumente, Flohmarktfunde, selbstgezeichnete Illustrationen sowie bisweilen auch eine Mischung aus mehreren dieser Elemente, die eine intensive Verbindung zu dieser Zeit schaffen und zugleich wie kleine Kunstwerke wirken.

So entstand neben einer Familiengeschichte aus Nazi-Deutschland auch eine konkrete Konfrontation mit der eigenen Herkunft, die erst durch die New Yorker Distanz habe entstehen können, wie Nora Krug beim LZG erklärte. Wichtig war ihr dabei auch, Originalmaterial einzuarbeiten, das für einen direkten Bezug sorgt, und ihr Verhältnis zu ihrer Heimat zu umkreisen. "Denn Geschichte besteht nicht nur aus Fakten, sondern auch aus persönlichen Zugängen."

Ihr eigener Zugang ist nicht nur kritisch und zweifelnd ausgefallen, sondern ebenso "eine Art der Liebeserklärung. Ich hatte auch Heimweh und habe mich durch die Recherche meiner Familie wieder näher gefühlt", berichtet sie. Gleichzeitig zeigt ihr Buch ohne falsche Sentimentalität, wie die Nazi-Zeit die einzelnen Biografien verformt hat und wie die Verbrechen der Nazi-Zeit bis heute auf Deutschland und die Deutschen nachwirken. Durch die Aufarbeitung in Schulen und Institutionen "denken wir immer, wir haben alles darüber gelernt", erklärt Nora Krug. "Dabei fanden aber keine individuellen Erfahrungen statt. Warum fragen wir nicht alle in den eigenen Familien nach?"

Ihre weitreichende Wirkung hat diese persönliche Auseinandersetzung jedenfalls nicht verfehlt. Bis 2022 soll "Heimat - Ein deutsches Familienalbum" in 22 Länden erscheinen. Als Nächstes sind Südkorea, die Ukraine und Litauen dran.