Im Ernstfall Stärken aktivieren: Pilot Philip Keil beim "Gießener Wissensforum"

GIESSEN - Als Berufspilot muss Philip Keil in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, um sofort zu handeln. Wie es jeder schaffen kann, auch unter Druck vorhandene Potenziale zu aktivieren, möchte Keil am Dienstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr beim "Gießener Wissensforum" zeigen. Sein Vortrag in der Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus wird Corona-bedingt ausschließlich als Livestream zu sehen sein. Der auch aus dem Fernsehen bekannte Autor des Sachbuchs "Du bist der Pilot - Wie Sie selbstbewusst Ihre Ziele im Leben erreichen" gibt uns im Gespräch schon mal einen Vorgeschmack auf den Abend.

Herr Keil, wie kam es, dass Sie neben Ihrer Tätigkeit als Pilot auch zum Redner und Sachbuchautor geworden sind? Hat das etwas mit Ihrem persönlichen Erlebnis am 24.02.2009 zu tun, was war damals geschehen?

Kurz nach dem Start in Ägypten wurde unser Flugzeug von einer Windscherung getroffen - ein sehr seltenes Wetterphänomen. Der Auftrieb riss ab und wir stürzten in die Tiefe. 150 Meter über Grund. Im Flugsimulator trainieren wir solche Notfälle, und so gelang es mir, den Absturz mit 200 Menschen an Bord in letzter Sekunde abzuwenden. Piloten trainieren vor allem Soft Skills: Kommunikation, Umgang mit Veränderungen, Teamwork, Krisenmanagement. Fähigkeiten also, die wir alle im Leben brauchen. Wie hilfreich und spannend ein Einblick ins Pilotentraining für Führungskräfte sein kann, liegt auf der Hand. So entstand die Idee, Strategien aus der Luftfahrt als Redner und Autor auf das Leben zu übertragen.

Pilot ist für viele der Traumberuf schlechthin. Was macht ihn so besonders, und warum ist dennoch die Zahl der Bewerber für diese Ausbildung weltweit rückläufig, warum gibt es teils sogar einen Pilotenmangel?

Der Beruf ist faszinierend. Die Verantwortung, das Reisen, die Steuerung und Kontrolle eines riesigen Flugzeugs sind Aspekte, die diese Arbeit so faszinierend und respekteinflößend machen. Der langfristige Bedarf wird immer größer, weil weltweit immer mehr Menschen reisen möchten. Doch nur etwa fünf Prozent der Bewerber erhalten den begehrten Platz im Cockpit. Billig-Airlines haben mit zweifelhaften Arbeitsbedingungen und unangemessener Bezahlung den Traumberuf des Piloten aber entzaubert. Außerdem halte ich persönlich die Frage für berechtigt, wie lange ein Berufsanfänger im Cockpit tatsächlich noch fliegen wird, bis sein Job dem autonomen Fliegen zum Opfer fällt.

"Unter Druck unsere vorhandenen Potenziale entfalten": Diese Fähigkeit, die Sie in Ihrem Vortrag vermitteln möchten, wünschen sich viele Menschen. Was hält einen Großteil davon ab, diese Potenziale abzurufen, gerade dann, wenn es darauf ankommt?

In erster Linie geht es um Vertrauen. Das gewinnt man nicht im Lotto, man muss es sich erarbeiten. Selbstvertrauen ebenso wie gegenseitiges Vertrauen. Wer passiv bleibt oder stets nur in seinen festen Routinen denkt und handelt, ist in Ausnahmesituationen überfordert. Piloten trainieren im Flugsimulator nicht stur Flugmanöver oder Abläufe auswendig. Sie trainieren, außerhalb ihrer Komfortzone als Team Situationen in den Griff zu bekommen und aus diesen Erfahrungen zu lernen - auch und vor allem aus Fehlern. Wenn ich mir immer wieder beweise, dass ich auch schwierigste Notfälle mental beherrsche, werde ich im Ernstfall ruhig bleiben und an meine Stärken glauben. So war es auch bei mir in Ägypten.

Spätestens seit der spektakulären Notlandung von Chesley B. Sullenberger ("Sully") mit einem Airbus A320 auf dem Hudson River in New York weiß man, dass Piloten offenbar "Nerven wie Drahtseile" haben und im entscheidenden Moment ihre Fähigkeiten umzusetzen wissen. Kann das jeder erlernen?

Was wie "Nerven wie Drahtseile" anmutet, ist in Wahrheit erlernbar. Dieses Potenzial schlummert in jedem von uns. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, und persönliches Wachstum findet außerhalb der oben beschriebenen Komfortzone statt. "Sully" hatte schon häufig in seiner Karriere brenzlige Notfälle im Cockpit, denen er sich stellte. Er sagte nach der Wasserlandung auf die Frage, was sein Geheimnis gewesen sei, dass er sich einfach sicher war, er könne dieses unglaubliche Manöver schaffen. Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg

Was werden Ihre Zuhörer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Für meine "Fluggäste" in Gießen habe ich einen spannenden Perspektivwechsel im Gepäck. Wir alle haben schon so viel über Führung, Teamwork, Fehlerkultur und so weiter gehört. Aus dem Blickwinkel eines Piloten betrachtet werden die Teilnehmer einige neue Aspekte und "Aha"-Momente erleben. Denn zum einen spreche ich aus der täglich gelebten Praxis und stelle konkrete Beispiele aus über 8000 Flugstunden auf vier Kontinenten vor. Zum anderen sorgen meine Impulse aus einer ganz anderen Welt dafür, dass die Teilnehmer ganz neue Ideen und Einstellungen entwickeln. Wenn ich am Ende dieses Abends die Menschen erreicht habe, habe ich mein Ziel erreicht.

