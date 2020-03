Im Finale: Wird Abdi aus Gießen "The Biggest Loser 2020"?

Kaum wiederzuerkennen: Abdi nach dem großen Umstyling. Foto: Sat.1

Giessen. "Das bin nicht ich, oder?" Ungläubig steht Abdalla Abdi nach dem großen Umstyling vor dem Spiegel im TV-Studio. Der Titel "The Biggest Loser 2020" ist für den Gießener Lehramtsstudenten inzwischen zum Greifen nah. Nach elf Wochen im Boot-Camp auf der griechischen Insel Naxos und weiteren acht Wochen voller Disziplin zuhause, ist der 26-Jährige kaum wiederzuerkennen. Seit Start der Sat.1 Abnehm-Show hat Abdi, so sein Spitzname, insgesamt 61,3 Kilo verloren. Am Ende der - am Sonntag ausgestrahlten - vorletzten Folge der Staffel bringt er 82,4 Kilo auf die Waage und steht damit im Finale.

Der 1,87 Meter große Hip-Hop-Tänzer war ursprünglich mit 143,7 Kilo angetreten, träumte von einem zweistelligen Gewicht. Dies hat der gebürtige Usinger nun locker erreicht. 106,6 Kilo brachte er am Ende der elfwöchigen Camp-Phase auf die Waage, setzte dann Training und Ernährungsumstellung daheim fort. Mit Erfolg: Weitere 22,4 Kilo hat Abdi in dieser Zeit abgespeckt.

Bei dem Wiedersehen mit den fünf weiteren Halbfinalisten in Garmisch steht dann erst einmal ein professionelles Umstyling auf dem Programm. Jeder präsentiert sein neues "Ich" auf einem Laufsteg und wird im Anschluss mit Bildern vor der großen Gewichtsabnahme konfrontiert. "Das ist der Abdi, der in diesem Körper gefangen war", urteilt der 26-Jährige sichtlich ergriffen. "Dass ich früher glücklich war, war immer nur eine Fassade. Aber jetzt ist es ehrlich, und das tut gut." Dass er beim Tanztraining mit Jugendlichen wieder voll einsteigen kann, ist für den Studenten "das Schönste, das mir 'The Biggest Loser' schenken konnte". Abdi hatte gehofft, beim vorletzten großen Wiegen die 90 Kilo zu knacken. Dass er sogar deutlich mehr Gewicht verloren hat, macht ihn geradezu fassungslos: "Das letzte Mal so viel gewogen habe ich in der siebten Klasse. Damals war das für meine Verhältnisse sehr viel."

In zwei Wettkämpfen können sich die Halbfinalisten dann weitere Gewichtsboni sichern. Abdi scheitert knapp beim Erklimmen einer Skisprungschanze. Insgesamt fünf Mal müssen die Kandidaten die vereisten 110 Meter hinauflaufen. Der 26-Jährige kämpft sich nach vorne, rutscht dann aber aus und schlittert den Berg hinunter. "Das macht einen extrem sauer." Doch trotz verlorener Challenges und "starker Konkurrenten" sichert sich Abdi einen Platz im Finale. Entscheidend dafür ist die prozentuale Gewichtsabnahme vom Start der Staffel bis zum Ende des Halbfinales. Abdis Trainerin Petra Arvela ist stolz auf ihren Schützling: "Das ist eine Spitzenleistung. Abdi hat das zuhause so toll gemacht und das sieht man auch auf der Waage." Im Finale will der 26-Jährige noch einmal alles geben. "Ich werde 'The Biggest Loser 2020', weil ich im Camp gelernt habe, ehrgeizig zu sein. Mich kann man nicht mehr aufhalten." Ob sich Abdi auf der Waage gegen seine Mitstreiter Daniel, Sascha und Tülay durchsetzen kann und die Siegprämie in Höhe von 50 000 Euro mit nach Hause nimmt, sehen die Zuschauer am kommenden Freitag, 27. März, um 20.15 Uhr auf Sat.1.