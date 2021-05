4 min

Im "homophoben Wahn" in Gießen getötet

Mit dem Messer war der 49-Jährige offenbar bereits in der Innenstadt unterwegs, "um einen bösen Menschen zu töten". Eingestochen haben soll er am 29. Oktober 2020 dann auf einen Nachbarn, der einen Tag später verstarb. Das Landgericht muss nun über die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie entscheiden.

Von Heidrun Helwig