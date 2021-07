Im Juli geht es um die Sieben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach den lehrreichen und unterhaltsamen Vorträgen zu den Zahlen von Eins bis Sechs, geht es am Montag, 26. Juli, um 16 Uhr mit der Zahl Sieben weiter. In der Online-Vortragsreihe "Auf eine Tasse Kaffee mit Prof. Beutelspacher" erzählt der Referent Geschichten rund um die jeweilige Zahl und geht natürlich auch auf die Mathematik ein. Die Zahl Sieben scheint, laut Beutelspacher, universell zu sein: "Sieben Brücken, sieben Zwerge, sieben Weltwunder. Wenn man aber in die reale Welt schaut, kommt die Sieben praktisch nicht vor. Dies und die mathematischen Eigenschaften der Sieben, machen diese Zahl so interessant." Im Anschluss an die rund halbstündige Präsentation können Teilnehmende mit dem Referenten ins Gespräch kommen. Die Online-Veranstaltung wird digital über Zoom durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt über das Buchungssystem (buchung.mathematikum.de), die Kosten für die Teilnahme betragen drei Euro pro Person.

Am 23. August, geht es ab 16 Uhr um "Die Acht - Eine Zahl von makelloser Schönheit". Alle Infos und Termine unter www.mathematikum.de.