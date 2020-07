Im Lockdown viele Kompetenzen erworben

Jule Otto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Die Max-Weber-Schule Gießen (MWS) hat den 79 Absolventen der Fachoberschule in den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung sowie Wirtschaftsinformatik das Zeugnis der Fachhochschulreife überreicht. Corona-bedingt erhielten die Schüler ihre Abschlusszeugnisse bei strahlendem Sonnenschein klassenweise auf dem Schulhof der MWS.

Schulleiter Karsten Wilke betonte die besondere Leistung der Schüler in Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung unter Pandemiebedingungen, da wesentliche Prüfungsinhalte im Homeschooling unter Nutzung von Cloudlösungen, pädagogischen Plattformen, Videokonferenzen oder mithilfe von Lernvideos erarbeitet werden mussten. In diesem Zusammenhang bedankte sich Karsten Wilke bei allen Kollegen der Fachoberschule für das erbrachte Engagement im abgelaufenen Schuljahr sowie insbesondere für ihre Arbeit während der Schulschließung, da es galt, die Kommunikation mit den Schülern aufrechtzuerhalten und Inhalte auf digitalen Wegen zu vermitteln.

Abteilungsleiterin Anne Koppe schloss sich diesem Dank an, da die Kollegen auch während der Präsenzphase zur Prüfungsvorbereitung sowie während der Prüfungsdurchführung aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen stark gefordert waren. Zudem verwies sie darauf, dass die Absolventen in der herausfordernden Lockdown-Phase zahlreiche zukunftsrelevante Kompetenzen, wie Zeitmanagement, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erworben haben, die ihnen helfen können, auf Veränderungen flexibel zu reagieren und beruflichen wie privaten Herausforderungen gerecht zu werden. Beide gratulierten gemeinsam mit den anwesenden Klassenlehrern sowie Klassenteams den Absolventen zu einem Abschluss, der ihnen in beruflicher Hinsicht sehr viele Möglichkeiten eröffnet.

Fotos Jule Otto Laura Schäfer Christopher Döring 3

Abschließend wurden die Jahrgangsbesten durch den Förderverein der MWS mit einem Büchergutschein geehrt. Jule Otto und Laura Schäfer erzielten im Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung Gesamtnoten von 1,0 beziehungsweise 1,6. Christopher Döring erreichte mit einer Durchschnittsnote von 1,2 den besten Abschluss im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Fotos: Max-Weber-Schule