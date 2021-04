Im Neubau der Gießener THM regnet es Ahornsamen

Bei genauerer Betrachtung fällt in luftiger Höhe eine kleine Box auf: Jan Schmidt präsentierte sein Kunstwerk im Foyer des Neubaus der Technischen Hochschule Mittelhessen. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN. Wenn man in das Foyer des Gebäudes C11 der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) kommt, erkennt man zunächst nur einen Schriftzug. Bei genauerer Betrachtung fällt in luftiger Höhe eine kleine Box auf, die das eigentliche Kunstwerk darstellen soll. „Kunst am Bau“ nennt die THM das Werk, was innerhalb der letzten drei Monate entstanden ist. Der Künstler Jan Schmidt nennt seine Installation „Time flies“, also „Zeit vergeht“.

Und die vergeht buchstäblich, denn innerhalb von 20 Jahren wird es 48 000 Ahornsamen von der Decke regnen, einzeln nummeriert und streng nach einem technischen Verfahren zeitlich geplant. Am zentralen Träger des Glasdachs ist eine Edelstahlbox befestigt, das Herzstück des Projekts. Sie entlässt innerhalb eines Jahres 2400 einzeln von Hand nummerierte Ahornsamen, die langsam zu Boden rotieren. Der zeitliche Abstand ist zufallsgesteuert, unabhängig davon, ob es Tag oder Nacht ist.

„Ich selbst weiß nicht, wann die Samen herunterfallen. Ich warte selbst noch darauf, es eines Tages mal live zu erleben“, so der Künstler lachend. Sichtbar sind neben der Box und einzelnen Samen am Boden auch der große Schriftzug „Time flies“, den der Künstler mit transparentem Acryllack an die Wand anbringen ließ. Je höher man die Stufen des Foyers hinaufsteigt, desto mehr verschwindet der Schriftzug und ist auf der obersten Empore kaum noch zu erkennen.

Fotos Bei genauerer Betrachtung fällt in luftiger Höhe eine kleine Box auf: Jan Schmidt präsentierte sein Kunstwerk im Foyer des Neubaus der Technischen Hochschule Mittelhessen. Foto: Leyendecker Das Innenleben der Stahlbox, die zufallsgesteuert jedes Jahr 2400 Ahornsamen freigibt, ist alles andere als unkompliziert. Foto: Frank Pichler 2

Die Box wird bis zum Jahr 2040 jährlich im März durch den Künstler neu bestückt und nach Ablauf der Projektdauer sind 48 000 Ahornsamen durch das Foyer geschwebt. Diese Samen werden nicht etwa gekauft, sondern einzeln im Herbst gesammelt und für das Frühjahr getrocknet.

Kunst am Bau neu definiert

„Dieses in der Natur alltägliche Schauspiel wird hier zu einem kleinen Ereignis, das mit etwas Glück zu beobachten ist“, erklärt der Künstler sein Projekt. Das Ziel ist es, dass die nummerierten Samen aufgesammelt und mitgenommen werden. Dadurch erfahre das Projekt räumliche Ausdehnung. „Bringt man sie zum Keimen, trägt man den Gedanken in die Zukunft“, so der Künstler. So sollen Kunst und Wissenschaft in Einklang gebracht werden.

Der Ort dafür ist nicht zufällig gewählt. Der Neubau in der Moltkestraße ist für den Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik vorgesehen. „Das Schauen in die Natur und das Lernen von ihr prägen unser Denken und Arbeiten – in der Kunst und in der Wissenschaft“, meint Schmidt. Der technische Rahmen ist bei der Durchführung des Projektes ebenfalls ein Schlüssel, da der Mechanismus durchaus komplex ist. „Der nummerische Auswurf der einzelnen Samen ist das Schwierige daran. Das ist technisch sehr anspruchsvoll“, berichtet der 47-Jährige. Im September 2020 habe er mit der Planung für das Projekt begonnen, nachdem der Kunstbeirat des Landes Hessen einen Wettbewerb für das Projekt an der THM ausgeschrieben hatte. Drei Monate später war nicht nur die Planung beendet, Schmidt erhielt auch den Zuschlag des Kunstbeirats und konnte so sein Projekt im Neubau realisieren. Auf 2200 Quadratmeter stehen dort Labore, Büro- und Seminarräume zu Verfügung, wenn die pandemischen Bedingungen eine Nutzung zulassen.

Dass die Lage momentan keine Projektbeteiligung mit Studierenden zulässt, das bedauert der Künstler. „Ich hätte das Projekt gerne mit Studierenden gemacht, auch allein aufgrund des Erfahrungsaustauschs“, resümiert Schmidt. Bis es so weit ist, wird es aber nach Einschätzung der Hochschule noch dauern. Und warum wurden für das Projekt Ahornsamen gewählt? „Ich habe den Ahorn gewählt, weil die Samen besonders gut fliegen“, erzählt der Künstler. Ein Ahornsamen ist bekannt und geläufig, da es sich wie ein Rotorblatt bewegt und in der Natur bekannt ist. Die Kombination mit dem Neubau findet der Künstler gerade aus diesem Grund mehr als passend. „Geläufiges passiert an einem Ort, wo es nicht geläufig ist. Kunst am Bau mal anders“, fasst Schmidt die Installation zusammen.