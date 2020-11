Im Tierheim Gießen: Hundesenioren suchen Gnadenplatz

Balou ist ein 13 Jahre alter Akita Inu. Foto: TSV Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (paz). Immer mehr alte Tiere werden in Tierheimen abgegeben. Oftmals ist es, weil der Besitzer krank geworden oder verstorben ist oder weil das Tier kostenintensive Medikamente braucht, wie Astrid Paparone, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gießen und Umgebung, beobachtet. Ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein mache leider auch vor Vierbeinern nicht halt. Nun hoffen die liebenswerten Vierbeiner sehnlichst darauf, wieder ein Zuhause zu finden, in dem sie die Ruhe und Geborgenheit erfahren, die sie so dringend benötigen.

Im Gießener Tierheim an der Vixröder Straße warten derzeit vier Hundesenioren darauf, ihren Lebensabend jenseits von Gittern und Stress erleben zu dürfen. Doch eine Vermittlung ist in der Regel nicht einfach, vor allem für Balou und Benni drängt die Zeit.

Balou, ein 13 Jahre alter, nur kniehoher Akita Inu, wurde erst kürzlich im Tierheim abgegeben. Er war nur kurze Zeit bei seinem Besitzer, da dieser mit Hund und einem Kleinkind dazu völlig überfordert war. Schweren Herzens musste der neue Besitzer ihn daher im Tierheim abgeben. Sein vorheriger Besitzer wollte den lieben Rüden auch nicht zurück. Für Balou ist die Abgabe im Tierheim mehr als tragisch. Seine Lungen sind, wie eine ausführliche Untersuchung ergab, nur noch zu 30 Prozent funktionsfähig. Wie lange Balou noch Zeit bleibt, lässt sich daher nur schwer voraussagen. Unter Umständen sind es nur noch wenige Tage, die ihm bleiben. Aufgrund seines Gesundheitszustandes benötigt der Hunderüde ganz dringend einen Gnadenplatz, auch gerne in Form einer Dauerpflegestelle. Der ruhige Balou zeigt sich verträglich mit anderen Hunden. Wichtig ist, dass Balou aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht lange alleine bleiben sollte.

Fotos Balou ist ein 13 Jahre alter Akita Inu. Foto: TSV Gießen Schäferhund-Mix Benni hat eine schwere Operation hinter sich. Foto: TSV Gießen 2

Ein weiterer Hundesenior ist Benni. Der alte Schäferhund-Mix wurde vom Veterinäramt ins Tierheim gebracht, da seine bisherigen Besitzer sich nicht ausreichend um ihn gekümmert haben. Benni wurden bereits ein großer Tumor sowie eine Warze entfernt, außerdem hat er eine vergrößerte Milz. Benni baut langsam aber sicher im Tierheim ab. Umso wichtiger ist es, dass er seinen Lebensabend im Haus bei einer netten Familie verbringen darf.

Wer den Senioren einen Gnadenplatz bieten möchte, kann Kontakt mit dem Tierheim Gießen in der Vixröder Straße aufnehmen: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0641/52251 oder per E-Mail an info@tsv-giessen.de.