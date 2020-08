Im Wahlkampf 1920 auch antisemitische Töne in Gießen

Im Schatten der mächtigen Stadtkirche: Das "Hotel Einhorn" (rechts) ist 1920 In-Location. Foto: Stadtarchiv Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Urlaubsgefühle? Eher nicht! Es ist empfindlich kühl, als die Gießener am 6. Juni 1920 an die Wahlurnen schreiten. Der Wahlkampf zur ersten offiziellen Reichstagswahl in der Weimarer Republik ist allerdings auch an der Lahn nicht unterkühlt. Auf der Tagesordnung steht deutschlandweit die Auseinandersetzung der politischen Mitte mit den extremen Rändern, was auch in dem Städtchen mit seinen rund 33 500 Einwohnern manches Gemüt erhitzt. Wahlsieger bei einer Beteiligung von rund 67 Prozent ist in Gießen am Ende die Deutsche Volkspartei (DVP) um den späteren Reichskanzler Gustav Stresemann mit 31,5 Prozent der Stimmen.

Sommer, Sonne, Frühlingsluft? Nicht ganz. "Während wir im Mai wunderschönes Wetter, ja tagelang schwüle Hitze hatten, lässt sich der Juni schlecht an. Man sieht sich in den Oktober versetzt und sucht den Überzieher wieder herbei", beschreiben die Anzeiger-Kollegen die Witterung in der Endphase des Wahlkampfes. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht: Wer im Juni vor 100 Jahren in Gießen unterwegs ist, der stößt auf eine Stadt, die sich nur mühsam vom Ersten Weltkrieg erholt. Auch hier kennt man Hunger, materielle Not und teils heftige politische Auseinandersetzungen um die Staatsform des Landes, wie sie das ehemalige Kaiserreich in dieser Epoche prägen. Das rasante Bevölkerungswachstum in Gießen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hat sich deutlich verlangsamt.

"Hotel Einhorn"

Allerdings hat sich die Stadt längst vom landwirtschaftlich geprägten Ort in Richtung Moderne aufgemacht, durch dessen Gewirr von Gässchen und Gassen seit 1909 eine Straßenbahn tourt. Das Stadttheater hat seine Pforten sogar schon 1907 geöffnet, pünktlich zum 300. Geburtstag der Universität Ludoviciana. Das Volksbad ist eine Errungenschaft noch vom Ende des 19. Jahrhunderts mit erheblichen Auswirkungen auf die städtische Hygiene, und auf dem Kirchenplatz thront die mächtige Stadtkirche. In ihrem Schatten am Lindenplatz residiert das "Hotel Einhorn" als eine der "In-Locations".

CHILLEN IN DER SONNE? Was ist eigentlich zuhause los? Gerade in der Corona-Krise drängt sich manchem Gießener in seinem Urlaub diese Frage auf. Der Anzeiger nimmt dies zum Anlass, um in einer Serie zu fragen: Wie lebte es sich im Städtchen in den warmen Monaten vor 100 Jahren? Im Fokus stehen dabei die Themen "Suchst Du noch oder wohnst Du schon?", "Nicht nur von Luft und Liebe ...", "Gute Unterhaltung!" sowie "Räuber und Gendarm". Unter dem Motto "Noch bluten wir aus 1000 Wunden" nimmt der Auftakt die Reichstagswahl am 6. Juni 1920 in den Blick. Keine zwei Jahre nach der deutschen Novemberrevolution von 1918 ist die junge Weimarer Republik nach wie vor von politischen Kämpfen erschüttert, die auch die Stadt Gießen erreichen. Die Mitte ringt mit den politischen Rändern, wobei Rechte unverhohlen auf Antisemitismus setzen. (olz)

Dass es genau hier am Abend des 1. Juni zu einem Schlagabtausch kommen würde, deutet sich bereits vorab im Anzeiger an. Denn der "Zentralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" wendet sich mit einer Ansprache direkt an das heimische Wahlbüro der rechten Deutschnationalen Volkspartei. "Hierdurch teilen wir Ihnen höflichst mit, dass morgen Dienstag, den 1. Juni, abends 8 Uhr, im Hotel Einhorn Herr Dr. Jacob aus Dortmund über das Thema "Judentum und Revolution" sprechen wird. Wir laden hierdurch Ihre Partei und besonders deren Führer Herrn Prof. Dr. Werner ein, um Gelegenheit zu geben, die vielen Anschuldigungen, die von Ihrer Partei in letzter Zeit gegen die Juden erhoben werden, zu wiederholen und zu beweisen. Wir bitten Sie, Herrn Dr. Werner rechtzeitig zu verständigen", erklärt der Verein. In derselben Veröffentlichung lehnen die Deutschnationalen ab und verweisen im Zusammenhang mit der "Judenfrage" auf das eigene Programm. Als einen der Gründe nennt die Gruppe zudem, "dass wir durch die uns weit wichtiger erscheinenden Wahlvorbereitungen in Anspruch genommen sind." Doch auch wenn die Partei die Konfrontation scheut, mangelt es der Veranstaltung am Abend des 1. Juni mit dem Ziel, antisemitischen Behauptungen entgegenzutreten, keinesfalls an Zuschauern. Im Gegenteil: "Die Versammlung hatte einen ungeheuren Zudrang, sodass viele Hunderte keinen Zutritt mehr fanden und der Eintritt polizeilich gesperrt wurde", schreiben die Anzeiger-Kollegen. Ziel des Referenten sei es gewesen, den Wahlkampf durch die Ausschaltung von Schlagwörtern wie "Die Revolution ist der Stern Judas" zu entgiften. Dabei habe er die Vorwürfe gegen Juden zurückgewiesen und unter anderem verdeutlicht, dass der Anteil jüdischer Soldaten im Ersten Weltkrieg exakt dem Bevölkerungsanteil der Glaubensgemeinschaft in der Gesamtgesellschaft entsprochen hat. "Der Redner ging dann noch auf die psychologischen Voraussetzungen des Antisemitismus ein und schloss mit einem Aufruf an die anständigen Elemente der konservativen Partei, dem Antisemitismus mit aller Entschiedenheit eine Absage zu erteilen, wie dies bereits verschiedene hervorragende konservative Politiker getan hätten", heißt es in der Anzeiger-Ausgabe vom 2. Juni. Beim überwiegenden Teil des Publikums habe die Rede großen Beifall gefunden, während "ein anderer Teil vom ersten Wort des Redners an Widerspruch erhob, sodass der nervös gewordene Hauptredner wie die Diskussionsredner sich zu provozierenden Äußerungen hinreißen ließ." Infolgedessen sei die Versammlung in solchen Radau ausgeartet, dass niemand wirklich zu Wort kam. "Bedauerlich ist, dass sich an dem Lärm insbesondere eine große Schar von Studenten, unreifen Burschen und Schülern beteiligte", resümieren die Kollegen 1920. Zudem habe eine Reihe von Diskussionsteilnehmern antisemitische Standpunkte vertreten, phasenweise sei die Veranstaltung durch Tumult geprägt gewesen.

Doch auch wer damals nicht im "Einhorn" war, konnte sich der existenziellen Dimension des Wahlkampfes kaum entziehen. Ganze Seiten mit Wahlwerbung der Parteien prägen in diesen Tagen die Zeitung, und man muss nicht mal zwischen den Zeilen lesen, um die zugespitzte politische Auseinandersetzung und das Ringen um die Republik zumindest ein wenig nachfühlen zu können - wohlgemerkt: Als rechter Umsturzversuch war der sogenannte Kapp-Putsch erst drei Monate zuvor in der Republik gescheitert.

Republik in Gefahr

Sehr deutliche Worte findet am 5. Juni die Gießener Ortsgruppe der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) in einer Anzeige: "Niemals hat eine Reichstagswahl eine größere Bedeutung gehabt. Noch machen sich viele Männer und Frauen nicht klar, wohin uns der Krieg mit seinen Wirkungen und seinem furchtbaren Ausgang geführt hat und wo wir heute stehen. Noch bluten wir aus 1000 Wunden, noch drohen uns von außen her die schwersten Gefahren, und noch immer ist die Gefahr neuer Erschütterungen und blutiger Bürgerkriege im Inneren nicht überwunden." Die DDP setzt deshalb auf Stetigkeit in der Innenpolitik sowie die langsame und sichere Aufwärtsentwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Insbesondere die rechten Parteien trügen dazu bei, dass das Volk nicht zur Ruhe komme und dass "der junge demokratische Staat auch heute noch so schwer um seinen Bestand ringen muss. Und doch vermag nur dieser demokratische Staat allein uns wieder nach oben zu führen und eine ruhige Entwicklung zu gewährleisten. Weder die Reaktionäre von rechts, die durch ihre Haltung im März in den Tagen des Kapp-Putsches so schwer belastet sind, noch die extremen Gruppen von Links, die den Boden der Demokratie verlassen haben, würden verhindern können, dass neuer Umsturz im Lande mit neuem Blutvergießen und neuer Vernichtung von Gütern über unser schwer geprüftes Volk hereinbrechen - und noch weniger, dass uns neue Nackenschläge vom Auslande her treffen." In einem Aufruf zu einer Wahlveranstaltung am 4. Juni im Café Leib in der Walltorstraße 24 spricht auch die Sozialdemokratische Partei mit Blick auf die Wahl vom Tag der Entscheidung: "Arbeiter und Angestellte! Es dreht sich um Eure Zukunft. Die politischen Freiheiten und die Errungenschaften Eurer Organisation stehen auf dem Spiele." Fremdenfeindliche und antisemitische Töne schlägt dagegen unverhohlen die Deutschnationale Volkspartei an. Ohne besonderen Erfolg in Gießen polemisiert sie gegen "jeden zersetzenden, undeutschen Geist, mag er von jüdischen oder anderen Kreisen ausgehen. Sie wendet sich gegen die seit der Revolution immer verhängnisvoller hervortretende Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit. Sie verlangt, dass der Zustrom Fremdstämmiger über unsere Grenzen unterbunden wird." Wie die Wahl in der Stadt ausgegangen ist? Das haben Dr. Ludwig Brake, Eckhard Ehlers und Utz Thimm im Band "Gefangen im Krieg. Gießen 1914 bis 1919" herausgearbeitet: Hinter der DVP folgte mit 19,6 Prozent die USPD, mit 17,7 Prozent die SPD, mit 14,4 Prozent die Demokratische Partei, mit 11,7 Prozent die Hessische Volkspartei, mit 4,9 Prozent die Zentrumspartei und mit 0,2 Prozent die Kommunistische Partei.