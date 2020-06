Im ZiBB: "Zusammen weniger allein"

Jetzt teilen:

giessen (jmo). Das Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung Gießen (ZiBB) war auf der Suche nach Laien und Profi-Künstlern, die sich kreativ mit der Corona-Krise auseinandergesetzt haben. Die gesammelten Werke - darunter vielseitige Gemälde, digital entstandene Zeichnungen und Gedichte - sind ab Freitag, 3. Juli, in der Ausstellung "Zusammen weniger allein" zu sehen. Diese kann online unter https://zibb-gi.de/home/corona-kunst/ oder in den Räumen des ZiBB in der Hannah-Arendt-Straße 10 besucht werden. Dort ist die Ausstellung vom 3. bis zum 5. Juli jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Da aufgrund der Corona-Regelungen höchstens zehn Besucher gleichzeitig eingelassen werden können, bitten die Veranstalter um telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0641/58779979.