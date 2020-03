Immer mehr Patente zur Biotechnologie

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Der Anstieg der Biotechnologie-Patente in Europa spiegelt deutlich die wachsende Bedeutung dieses Sektors wider, zeigt eine Studie der TransMIT GmbH, bei der Justus-Liebig-Universität, Technische Hochschule Mittelhessen und Philipps-Universität Marburg Gesellschafterhochschulen sind. "Je höher die Anzahl der Patente oder Lizenzverträge, desto größer ist das Innovationspotenzial", betont Geschäftsführer Dr. Peter Stumpf in einer Pressemitteilung. Die weitere Entwicklung wird vor allem von einem verbesserten Wissens- und Technologietransfer von der Wissenschaft in die Industrie abhängen, damit biotechnologische Verfahren schneller auf den Markt kommen. Die Anzahl der Biotechnologiepatente in Europa stieg von etwa 6000 im Jahr 2004 auf circa 7000 in 2018. Die Studie zeigt, dass die meisten Patente die Klassen und Unterklassen von Mikroorganismen und Enzymen oder deren Zusammensetzungen abdeckten. Anwendungen kommen dabei etwa aus den Bereichen Biozide, Schädlingsbekämpfungsmittel oder Lockstoffe und Pflanzenwachstumsregulatoren sowie Substanzen, die von Mikroorganismen oder tierischem Material hergestellt oder daraus extrahiert werden.