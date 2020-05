Immer wieder wechselnde Ansichten

Noch Platz für weitere Zugänge: eine Ausstellungswand in der Galerie23. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Galerie 23 der Lebenshilfe im Seltersweg geht mit seiner Ausstellung "Couragiert unkuratiert" einen neuen Weg, um dem Publikum seine Künstler auch in Corona-Zeiten präsentieren zu können. Andrea Lührig, die zusammen mit Mirko Westermayer die Galerie leitet, berichtet vom Konzept. "Wir haben lange überlegt, wie wir mit der Situation umgehen sollen, auch als uns klar wurde, dass wir die gewohnten Festlichkeiten wie die Vernissagen sehr lange nicht machen können." So habe man sich als Kurator zurückgenommen. Stattdessen wurden alle der Galerie angeschlossenen Künstler gebeten, ein Werk der eigenen Wahl zu zeigen, auch selbst zu rahmen und womöglich auch selbst zu hängen. Die Idee dahinter: "So bleibt die Ausstellung die ganze Zeit sozusagen lebendig, indem wöchentlich neue Arbeiten hinzukommen und hoffentlich auch verkauft werden", erläutert Lührig.

Daher sind die beiden großen Wände vorerst nur zum Teil bestückt. "In einer Woche wird es anders aussehen, in vier Wochen dann wieder ganz anders", verspricht die Kuratorin. Der besondere Reiz: Die Leute können regelmäßig vorbeischauen und sich ansehen, was gerade passiert ist. Wer nicht das Haus verlassen mag, kann die Ausstellung auch online verfolgen und einzelne Werke erwerben - für die Galerie23 eine Premiere.

Auch die letzte Ausstellung wurde, weil sie nur verkürzt gezeigt werden konnte, in dieser Form präsentiert. Mit Erfolg. "Wir haben gemerkt, dass es in diesen Zeiten viele Menschen gibt, die Künstler und Einrichtungen wie uns gerne unterstützen wollen", freut sich Andrea Lührig. So seien auch einige Bilder verkauft worden. "Mir hat's große Freude gemacht, auch ohne den großen Festakt. Denn als spannend habe sich der Prozess herausgestellt, "mit so vielen Künstlern Kontakt zu haben. Sogar das erste zarte Ergebnis ist ganz wunderbar bunt, lebendig, und vielfältig - ich war dann ganz beglückt", freut sich die Galeristin.

Lührig, inzwischen in Kurzarbeit, fragt sich in diesen schwierigen Zeiten dennoch, "ob die Galerie, das Ganze, das wir uns hier erarbeitet haben, in diesen fragilen Zeiten bestehen bleiben kann". Ingke Günther, eine der ausstellenden Künstlerinnen, zeigt sich jedenfalls optimistisch: "Nichts ist notwendiger als das Überflüssige. Ich glaube, dass Menschen Kunst, Kultur und Theater brauchen, um gesund zu bleiben."

Zu entdecken ist in dieser Schau auch die Keramikerin Ule Ewelt, die international arbeitet und gewöhnlich in Paris oder London ausstellt. In der Galerie 23 zeigt sie einen kleinen im offenen Feuer gebrannten Bisontorso, einer der zentralen Punkte der Ausstellung. Lührig bekennt: "Dass jemand hier in der Nähe so tolle Sachen macht, wusste ich nicht." Die Skulptur scheint vor gespeicherter Energie leise zu vibrieren, es ist eine Premiere in der Region. Zur Präsentation im zweiten Raum, erläutert die Kuratorin weiter, "wurden wir inspiriert durch so eine Outsider-Messe, wo es relativ viele keramische Arbeiten gab. Und ich hab mich gefragt, warum machen wir das nicht auch? Wir haben ja schon lange auch Industriekeramiken bemalt, aber es ist etwas anderes, es selbst von Grund auf anzufertigen." Das Sortiment von Vasen, die Birgit Gigler "mit ihrer ganz wunderbaren Handschrift bemalt hat", werde sich hoffentlich neben den Druckgrafiken im Atelier auch als kleiner Schwerpunkt etablieren."

Vorläufige Öffnungszeiten der Galerie23: Freitags, 14 bis 18 und Samstag 11 bis 16 Uhr.