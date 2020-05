Immobilienpreise in Gießen klettern weiter

Von Krise keine Spur. Ob beim Erstbezug oder beim Wiederverkauf. Wohneigentum wird in Gießen von Jahr zu Jahr teurer. Grafik: AfB

GIESSENMan muss nur offenen Auges durch die Stadt mit ihren zahlreichen Baustellen gehen, dann wird klar: Der Glanz des Betongolds ist in Gießen ungebrochen. Das bestätigt auch der in dieser Woche der Öffentlichkeit vorgestellte Grundstücksmarktbericht 2020 für den Bereich der Universitätsstadt Gießen des Gutachterausschusses für Immobilienwerte beim Amt für Bodenmanagement (AfB). Dort wird dieser Bericht seit 1996 alljährlich erstellt.

Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Transaktionen im Bereich der Universitätsstadt Gießen nach einem leichten Rückgang 2018 um 5,5 Prozent auf 856 Objekte zu, wie der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Horst-Friedhelm Skib, bei der Vorstellung des Marktberichtes in Marburg mitteilte. Zwar wechselten mit rund 853 000 Quadratmetern rund 24 Prozent weniger Grundstücksfläche als 2018 den Eigentümer. Der Geldumsatz jedoch lag mit rund 376,5 Millionen Euro rund sechs Prozent über dem des Vorjahres.

Der Gesamtflächenumsatz hinsichtlich bebauter und unbebauter Grundstücke ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 24 Prozent auf 853 500 Quadratmeter zurückgegangen. Dabei entfällt der Hauptanteil mit 570 000 Quadratmetern Grundstücksfläche auf die unbebauten Grundstücke. In diesem Segment sei vordergründig ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erkennbar, meinte Skib, allerdings habe hier der Verkauf des ehemaligen US-Depotgeländes einen ähnlichen Rückgang wie bei den bebauten Grundstücken verhindert. Generell zeige sich aber, dass immer weniger Objekte am Markt verfügbar seien.

Drang in die Ortsteile

Im Segment der neu gebauten Eigentumswohnungen war 2019 eine Steigerung der Verkaufsfälle um knapp elf Prozent, mit einer Steigerung des Geldumsatzes von 12,3 Prozent zu verzeichnen. Teilweise würden geeignete Objekte auch gar nicht mehr in Wohnungseigentum geteilt, sondern insgesamt als Investmentobjekte veräußert, sagte Skib.

Der undifferenzierte Durchschnittspreis für Wohnbaugrundstücke habe 2019 bei 264 Euro für den Quadratmeter gelegen. Bewegten sich 2018 die Kaufpreise zwischen 150 €/m² und vereinzelt bis 500 €/m², so konnten diese Spitzenwerte 2019 nicht mehr erzielt werden. Die Preise bewegten sich im Vorjahr zwischen 190 €/m² und ca. 350 €/m². Dies hänge damit zusammen, dass 2019 vorwiegend Grundstücke in weniger guten Lagen gehandelt worden seien.

Während 2018 noch rund 48 Prozent der Kauffälle in den statistischen Bezirken Gießen Ost, Süd und West lagen, fielen 2019 nur noch 13 Prozent der Kauffälle ins Stadtgebiet und der große Rest in die Ortsteile.

Bei dem Vergleich der Kaufpreise mit den lagetypischen Werten konnte eine deutliche Preissteigerung um rund zehn Prozent verzeichnet werden. Gewerbliche Bauflächen wurden ebenfalls etwas teurer. Sie kosteten im Durchschnitt 76 €/m² inkl. Erschließungskosten. Allerdings werde hier der Markt immer noch von den Verkäufen im Depot und in der Rechtenbacher Hohl dominiert, merkte Skib an. Kaum eine Rolle spielte 2019 der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen.

Freistehende Einfamilienhäuser kosteten 2019 in Gießen im Durchschnitt 412 000 Euro, was einem Anstieg von rund 15 Prozent entspricht, Reihenhäuser kosteten mit 318 000 Euro nur unwesentlich mehr als 2018. Doppelhäuser und Reihenendhäuser wurden dagegen zwischen 5,5 Prozent und 15 Prozent teurer. Sie kosteten durchschnittlich 347 000 Euro beziehungsweise 331 000 Euro.

Am Häufigsten gehandelt wurden im vergangenen Jahr Eigentumswohnungen, die 49,8 Prozent des Gesamthandels mit 426 Fällen ausmachten. Am Umsatz waren sie mit 76,8 Millionen Euro und damit rund 20 Prozent beteiligt. Eine neu errichtete Eigentumswohnung kostete 2019 in Gießen im Durchschnitt 3444 €/m² Wohnfläche und war damit rund vier Prozent teurer als 2018. Gebrauchte Wohnungen waren dagegen schon für 2469 €/m² zu haben. Dazugehörige Tiefgaragenstellplätze kosteten im Durchschnitt 22 500 Euro, Stellplätze im Freien 11 000 Euro. Mehr berappen müssen Häuslebauer oder -käufer in Gießens Süden. Dort wurden Einfamilienhäuser im dritten Jahr in Folge und im Durchschnitt deutlich über 500 000 Euro gehandelt.

Trend zur Kleinstwohnung

Auch bei den Wohnungsmieten steigen nach wie vor die Preise. Bei den in der Stadt erhobenen Mieten ergibt sich eine Spanne zwischen 4,50 €/m² und 17,70 €/m² für die Nettokaltmiete. Die Miethöhe ist dabei insbesondere von der Wohnungsgröße, der Lage und der Qualität des Gebäudes sowie der Ausstattung der Wohnung abhängig. Dabei ist die Miete beim Erstbezug merklich höher als bei einer schon einmal genutzten Wohnung. Die Mietpreissteigerung von 2018 nach 2019 lag im Durchschnitt über alle Größen und Qualitäten hinweg bei rund drei Prozent für vergleichbare Objekte.

In die Auswertung sind dabei nur Mieten eingeflossen, die auch tatsächlich vertraglich vereinbart wurden. Preise, die in Inseraten angeboten oder gefordert würden, sind nach Skibs Ansicht dafür nur bedingt geeignet. Forderungen von 22 €/m², wie es sie bereits 2015 gegeben habe, seien in Gießen offensichtlich nicht durchsetzbar, meinte der Experte. Mit einer Ausnahme: In sogenannten Anbieter-WG's würden auch heute schon bis zu 25 Euro für den Quadratmeter Wohnfläche an Miete gefordert und gezahlt. Den Trend aus normalen Mietwohnungen Kleinstwohnungen, sogenannte Mikro-Appartements mit gemeinsam genutzten Küchen- und Wohnbereichen - zu machen, sieht Skib in Gießen mit Sorge: "Das gefällt uns als Stadtverwaltung auch nicht, aber rechtlich können sie kaum etwas dagegen tun", kommentierte der Leiter des Gutachterausschusses.

Eine Spitzenmiete von 17,70 €/m² für eine normale Mietwohnung sei 2019 genau einmal vereinbart worden, fügte Skib hinzu. Aus der Datensammlung des Gutachterausschusses ergebe sich ein Durchschnittswert von 8,10 €/m² über alle 2019 vermieteten Objekte.

Der Immobilienmarktbericht 2020 steht für Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Ein Exemplar ist für 50 Euro in digitaler Ausführung erhältlich bei der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse unter 06421/3873-3330 oder per E-Mail an gs-gaa-afb-mr@hvbg.hessen.de.