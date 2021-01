Impf-Hotline für Ältere startet in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch wenn es derzeit keine freien Impftermine gibt, startet in Gießen am 18. Januar ein Unterstützungsangebot für ältere Menschen, die Fragen rund um das Impfangebot gegen das Corona-Virus haben. Ab Montag ist eine Service-Hotline unter der zentralen Rufnummer 0641/306-2222 täglich zwischen 7.30 und 16 Uhr besetzt. In der ersten Phase der Impfungen haben alle über 80-Jährigen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Impftermine werden über die zentralen Seiten von Land und Bund vergeben, solange ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Wer mit diesen Termin-Angeboten nicht zurechtkommt, kann bei der Hotline Hilfe bekommen. Der Start der Impfungen im Impfzentrum Heuchelheim ist für Dienstag, 19. Januar, geplant. Der Landkreis Gießen hatte dieses Angebot zur Unterstützung der Senioren allen Kommunen im Kreis gemacht und dafür Personal zur Verfügung gestellt. Damit sollen vor allem allein lebende Menschen, denen es schwerfällt, über die zentralen, vom Land Hessen vorgegebenen Wege einen Termin zu vereinbaren, oder die Fragen oder Ängste haben, geholfen werden. Helfen soll das Serviceteam, das im Rathaus am Berliner Platz sitzt, auch denjenigen, die schon einen Termin haben, aber nicht wissen, wie sie zum Impfzentrum kommen sollen. Das Serviceteam wird dabei helfen, jedem eine einfache Transportmöglichkeit zu organisieren.

"Die Impfung ist definitiv der einzig erfolgreiche Schritt zur Bekämpfung der Pandemie. Bitte lassen Sie sich impfen. Wir helfen Ihnen dabei", betont Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.

Kontaktmöglichkeiten:

. Telefon: 0641/306-2222

. E-Mail: impfen@giessen.de

. Homepage www.giessen.de/impfen