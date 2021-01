4 min

Impfbereitschaft in Gießener Seniorenheimen "sehr hoch"

In fünf von sechs stationären Pflegeeinrichtungen in Gießen sind die Corona-Impfungen angelaufen. Bislang haben sich rund 61 Prozent der Bewohner impfen lassen. Beim Personal liegt die Quote deutlich darunter. Das hat verschiedene Gründe.

Von Jasmin Mosel