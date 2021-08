Impftermin mit kostenlosem Haar- und Bartschnitt

Die „Barber Angels“ bieten drei bis vier Mal pro Jahr kostenlos professionelle Haar- und Bartschnitte an – ein Angebot, das dankend angenommen wird. (Foto: Kremer)

GIESSEN - GIESSEN. „Ein bisschen Freude machen“ ist das erklärte Ziel der Werkstattkirche, die sich zu diesem Zweck am Sonntag Unterstützung von den „Barber Angels“ geholt hat. Dieses Mal war die Aktion in Gießen gleichzeitig mit einem weiteren Projekt verbunden: Ohne Anmeldung konnte sich jeder direkt vor Ort impfen lassen. Der mobile Impfstandort konnte in Kooperation mit dem Impfzentrum direkt vor Ort angefahren kommen, ein Angebot, das von vielen Menschen sehr gerne angenommen wurde, erzählt Bärbel Weigand, Vertreterin der Werkstattkirche. Die Zusammenarbeit zwischen der Werkstatt und den „Barber Angels“, die ungefähr 350 Mitgliederinnen und Mitglieder zählen, besteht schon seit einigen Jahren.

Die ausgebildeten Friseurinnen und Friseure haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen, die nicht die finanziellen Mittel für regelmäßige Friseurbesuche haben, drei bis vier Mal im Jahr kostenlos professionelle Haar- und Bartschnitte zu geben. Christian Geist, Vertreter der Werkstattkirche, zeigt sich sehr dankbar und betont auch, wie wichtig ein neuer Haarschnitt – etwas, was für die meisten Menschen ganz selbstverständlich ist – sein kann: Man will sich wieder zeigen, bekommt ein Stück Würde zurück und erlebt, dass man sich nicht immer nur mit „dem Nötigsten“ abfinden muss. Abgesehen von dem emotionalen Wert kann sich eine neue Frisur aber auch positiv auf andere wichtige Lebensbereiche der Menschen auswirken, erklärt Geist. Schließlich sei das äußere Erscheinungsbild bei Vorstellungsgesprächen oder der Wohnungssuche ein wichtiger Faktor, der den ersten Eindruck und damit auch den Gesprächsverlauf beeinflussen kann.

Die „Barber Angels“ sind sich der Wirkung einer richtigen Frisur bewusst und bieten daher seit 2017 bundesweit ihre Dienste an, der Verein ist darüber hinaus aber auch europaweit tätig. Über 400 Events haben die „Barber Angels“ seit der Entstehung des Vereins organisiert und dafür Preise wie den Hildegard-Wohlgemuth-Preis (2018) oder den Grand Prix Humanitaire de France (2019) verliehen bekommen. Obwohl im Voraus absichtlich kaum Werbung für die Aktion in Gießen gemacht wurde, um einen Ansturm derjenigen Menschen zu verhindern, die eventuell gar nicht auf die Unterstützung der „Barber Angels“ angewiesen sind, war das dreistündige Event mit ungefähr 40 bis 50 Leuten gut besucht. Nicht zuletzt sei das auch der Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen wie der Caritas und der Diakonie zu verdanken, mit denen sich die Werkstattkirche ein großes Netzwerk aufgebaut hat.

Dank diesem Netzwerk und auch der Kooperation mit dem Wohnbau Gießen GmbH ist es möglich, direkt Leute anzusprechen, individuelle Hilfe anzubieten und genau diejenigen zu erreichen, die auf den Einsatz der Werkstattkirche angewiesen sind. Die weitreichenden Kontakte, die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Jahre aufgebaut haben, sind für die Arbeit in der Werkstatt unerlässlich, da sie sich ausschließlich über Spenden finanziert. Uwe Lindner, ehrenamtlicher Helfer im „Repair-Café“, welches ebenfalls organisiert durch die Werkstattkirche zweimal monatlich stattfindet, fasst noch einmal die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit und gegenseitiger Unterstützung zusammen: Es sei schön, wieder eine Aufgabe zu haben, Hoffnung zu geben und auch selbst jemanden zum Reden zu haben, stellt er fest und geht sogar noch weiter: „So habe ich hier eine riesen Familie kennengelernt.“