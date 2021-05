Impfungen in HEAE noch im Mai

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (epd). Die Impfungen der Bewohner der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sollen noch im Mai beginnen. Das teilte das Regierungspräsidium Gießen auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Die konkreten Termine würden derzeit abgestimmt. In einer ersten Impfaktion seien bereits in der Erstaufnahme in Neustadt rund 150 Geflüchtete geimpft worden.

Geplant sei, dass mobile Teams der Impfzentren in die jeweiligen Standorte kommen. Die Anzahl der Impftage hänge von der Größe der einzelnen Standorte ab. Aktuell seien etwa 1600 Bewohner impfberechtigt. Außerdem wolle man alle Neuankommenden sofort impfen. Es solle möglichst der Impfstoff von Johnson & Johnson "nach ärztlicher Folgenabschätzung" verwendet werden, da bei diesem zur vollen Wirksamkeit nur eine Impfdosis notwendig sei und eine Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff aufgrund der Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung in der Erstaufnahmeeinrichtung nicht immer sichergestellt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber auch die anderen zugelassenen Impfstoffe kämen "grundsätzlich in Betracht". Mitarbeiter und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung gehören gemäß der hessischen Coronavirus-Impfverordnung der Priorisierungsstufe 2 an.