Implantate in der Unfallchirurgie

GIESSEN - (red). Implantate sind aus den Therapieverfahren der modernen Unfallchirurgie nicht mehr wegzudenken. Sowohl alltägliche Kreuzbandrisse beim Sport als auch die komplexe Polytraumaversorgung Schwerstverletzter nach Verkehrsunfällen erfordern auf den Patienten zugeschnittene, passgenaue Systeme. Das Potential für gesteigerten Patientennutzen bei weiter Optimierung heutiger Implantate ist am 17. Oktober das Thema der 3. Veranstaltung der seit 2018 jährlich in Gießen durchgeführten Internationalen Tagung zur Traumachirurgie. Die englischsprachigen Vorträge werden dezentral online gehalten und sind dabei öffentlich zugänglich. Das diesjährige Online-Format ersetzt aufgrund der Coronabeschränkungen die normalerweise in Gießen real stattfinde Veranstaltung. Vortragende kommen aus Europa, Nordamerika und Fernost. Erneut finanziert die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Event.