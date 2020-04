Improvisation in Zeiten der Corona-Krise: Eine Begegnung in Gießen

Um die Nachbarn nicht zu stören, spielt diese junge Frau "Ain't No Sunshine" eben im Freien. Foto: Wundersee

Giessen (bl). In Zeiten der Corona-Krise werden die Menschen erfinderisch. Kreativität und Improvisation sind wichtig, um sich einerseits wirtschaftlich über Wasser und andererseits selbst bei Laune zu halten. Mehr noch als sonst zieht es die Gießener nach draußen an die frische Luft, dabei kommt es dann zu durchaus interessanten Begegnungen - eine davon hat Gregor Wundersee gemacht. Das Mitglied der "Fotogruppe Hausen" traf in der Nähe des Philosophikum II beim Spazierengehen eine junge Frau, die Saxophon spielte und ihn tief beeindruckte. Da ihr Instrument sehr laut ist, sie ihre Nachbarn nicht stören mochte und im Moment die Alternativen fehlen, suchte sie sich eben ein anderes Plätzchen, um Tonleitern zu üben. Zu hören gab es für zufällige Passanten übrigens "Ain't No Sunshine" von dem gerade verstorbenen US-Soulsänger und Komponisten Bill Withers.