In der Krise Run auf "Solifonds Gießen"

GIESSEN. Geradezu gespenstige Ruhe herrscht derzeit auf den verschiedenen Campus-Bereichen in der Stadt: Durch die Corona-bedingte Umstellung auf Online-Lehre, sind nicht viele Studierende auf den Geländen von Justus-Liebig-Universität (JLU) und Technischer Hochschule Mittelhessen (THM) zu sehen. Dennoch gibt es digital reichlich zu tun - und auch genügend Probleme für viele der knapp 40 000 angehenden Akademiker. Denn neben Selbstständigen und Künstlern sind auch Studierende stark von der Krise betroffen und haben zum Teil völlig ihr Einkommen durch Minijobs verloren.

Durch den Wegfall seiner Nebentätigkeit in der Boulder-Halle in Gießen hatte etwa Jannis Herwig deutliche Einbußen im Gehalt. Der 26-jährige Student des Umweltmanagements konnte sich aber seine finanzielle Lage absichern: "Ich habe schnell erkannt, dass Corona dafür sorgen wird, dass wir so schnell nicht wieder öffnen können", so Herwig. Allerdings habe er in einem anderen Job, in dem er bisher weniger gearbeitet habe, sein Stundenkontingent kräftig erhöhen können. "Nach der Corona-Zeit kann ich auch wieder regulär in der Halle arbeiten; mein Vertrag wurde nicht gekündigt", freut sich der Student.

Uni als Arbeitgeber

Ein Student der Sozial-und Politikwissenschaften hatte allerdings weniger Grund zur Freude. "Ich habe in einem Café gearbeitet, das bereits vor dem Lockdown aufgrund ausbleibender Kundschaft schloss", berichtet der 24-Jährige. Ein unkomplizierter Wechsel zu einem befreundeten Gastrobetrieb ermöglicht es ihm, zwei Wochen nach Schließung bestellte Speisen auszuliefern. "Bei einem Verkehrsunfall ohne Eigenschuld habe ich mich jedoch beim Ausliefern nach nur zwei Wochen verletzt", schildert der Student. Seit einigen Wochen habe die Krise bei ihm nun ein finanzielles Loch gerissen. "Deshalb freue ich mich, ab Freitag wieder arbeiten zu können."

Neben der Lehranstalt ist die Universität für viele Studierende auch Arbeitgeber. Laut eigener Auskunft beschäftigt die JLU momentan 1091 wissenschaftliche Hilfskräfte (sogenannte "Hiwis"). Diese werden in den Bereichen Forschung, Lehre und Verwaltung eingesetzt und sind durch Halbjahresverträge angestellt. "Die Uni hat alle Verträge verlängert und sich Mühe gegeben, diese Jobs zu erhalten", weiß Henning Tauche vom Referat für studentische Hilfskräfte des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der JLU zu berichten. Die Mehrbelastung durch die digitale Lehre sei aber teilweise immens gewesen. "Das bessert sich jetzt langsam mit der Routine", zeigt sich Tauche zuversichtlich.

"Der Hiwi-Job im Präsidialbüro war meine letzte Rettung", berichtet Anna Michel. Die 23-jährige Studentin des Förderschullehramts hat insgesamt fünf verschiedene Nebenjobs, von denen vier mit Beginn der Krise weggebrochen seien. "Wir bekamen während des Shutdowns Aufgaben aus anderen Bereichen der Verwaltung und unser Stundenkontingent blieb glücklicherweise gleich", sagt Michel, die normalerweise auch im JLU-Shop aushilft.

Studentische Aushilfskräfte beim Studentenwerk hatten hingegen weniger Glück. Auf Anfrage bestätigte eine Sprecherin, zwar alle Verträge und somit Mitarbeitende halten zu können. Jedoch wurde das Stundenkontingent, das im Gegensatz zu den universitären Hiwi-Stellen nicht festgeschrieben ist, auf beinahe Null herunter gefahren. Somit blieb das Einkommen für einige quasi aus.

Regulär weiter bezahlt wurden währenddessen wissenschaftliche Mitarbeiter, zu denen auch Promovierende zählen. Eine 29-jährige Doktorandin der Veterinärmedizin hatte selbst keine finanziellen Probleme und bestätigte auch die Beschäftigung der Hilfskräfte im Institut mit alternativen Aufgaben, wie der Erstellung von Präparationsvideos. "Jedoch kam es vor, dass man unter dem hohen Ergebnisdruck ins Labor musste, obwohl dort eigentlich die Abstands- und Hygieneregelungen nicht eingehalten werden konnten". Die Handhabung sei aber nun auch besser geworden.

Was also tun, wenn das Geld knapp wird? "Neben unserem Standardbudget aus den beiden Studierendenschaften von ungefähr 75 000 Euro, haben wir nun einen Sonderfördertopf für Corona-Betroffene von ungefähr 30 000 Euro einrichten können", sagt Nabor Keweloh vom "Solifonds Gießen". Der Verein gewährt normalerweise Unterstützung bei Praktika oder Schwangerschaft sowie andere Beihilfen für Studierende, die unverschuldet in finanzielle Not geraten und durch das normale Förder- und Finanzierungsnetz fallen. "Während der Coronakrise erreichten uns jedoch so viele Anfragen, dass wir einen Sondertopf einrichten wollten", so der zweite Vorsitzende des Vereins. Dieser sei gespeist worden aus einer 20 000 Euro-Spendensumme von der THM und 10 000 Euro der JLU und der Stadtwerke. Diese hatten sich bereit erklärt, die Summe, die normalerweise für die Freibadflatrate reserviert ist, an den Verein abzugeben. "Dafür sind wir auch extrem dankbar", konstatiert Keweloh. Hauptsächlich unterstützt würden im Moment ausländische Studierende, die durch den Einkommenswegfall vor einem Studienabbruch und einer unfreiwilligen Ausreise stehen. "Deshalb sollten auch die staatlichen Hilfsangebote und die Landeshilfen für Studierende aus Drittländern geöffnet werden", meint der Student.

"Schlecht gemacht"

Doch wie stehen eigentlich die anderen Befragten zur 200 Euro-Auszahlung des Landes oder zum bis nächstes Frühjahr zinsfreien KfW-Kredit von bis zu 650 Euro? "Gut gemeint, aber schlecht gemacht", meint Jannis Herwig, der zwar die schnelle Bearbeitung begrüßte, aber den unrealistisch kleinen Beitrag von insgesamt 250 000 Euro kritisierte. "Nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt auch Nabor Keweloh. "Unnötig belastend", findet außerdem der 24-jährige Student der Politik- und Sozialwissenschaften. Denn: "Wer jetzt schon kein Geld hat, will ja nicht mit einem noch größeren Schuldenberg aus dem Studium gehen".

So wird deutlich, dass sich die Befragten eine Unterstützung von Land und Bund wünschen, die näher an der Lebensrealität der Studierenden ist. Noch mehr Hoffnung setzen Studierende jedoch in die baldigen Lockerungen und die Wiederaufnahme ihrer Jobs - denn mit knurrendem Magen fällt auch das "Köpfe rauchen lassen" schwer.

Wer sich für die Arbeit des Solifonds interessiert oder an den "Förderverein für unschuldig in Not geratene Studierende" spenden möchte, findet weitere Informationen im Internet unter der Adresse www.solifonds-giessen.de.