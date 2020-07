"In der Roos" vor Gericht in Gießen

Seit Jahren ist das Neubaugebiet "In der Roos" in der Diskussion. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Gerichtsentscheidung zum Rödgener Neubaugebiet "In der Roos": Die erste Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen hat einen Eilantrag des Nabu abgelehnt. Mit dem Antrag wollte die Naturschutzorganisation verhindern, dass die Umsiedlung zweier geschützter Schmetterlingsarten in dem Gebiet beginnt. Sie ist nötig, um die Erschließungsarbeiten vorzubereiten.

Seit Langem ist das neue Baugebiet im Stadtteil in der Diskussion gewesen, insbesondere auch unter dem Aspekt der geschützten Schmetterlingsarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Diese beiden Arten sind in ihrem Biotop auf bestimmte Bedingungen angewiesen, zu denen das Vorkommen der Pflanze Großer Wiesenknopf gehört. Vor Gericht wandte sich der Nabu "gegen die Umsiedlung und machte geltend, ein 'Vergrämen' der Schmetterlinge durch Mähen der Wiesen, was allerdings bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen würde, sei für die Population schonender", informiert das Verwaltungsgericht. Die Stadt habe sich demgegenüber auf die Einschätzung von Sachverständigen berufen, wonach dieses "Vergrämen" das Überleben der nur in einem kleinen Umkreis umherfliegenden Schmetterlinge nicht gewährleistet hätte. Denn auf dem Weg zu neuen Lebensräumen bestünden keine ausreichenden Flugkorridore.

Öffentliches Interesse

"Das Verwaltungsgericht befand nun, dass diese Einschätzung der Stadt Gießen nicht zu beanstanden sei. Zudem bestehe ein unabweisbares öffentliches Interesse für die Verwirklichung des Bauvorhabens, da in Rödgen kaum mehr Baulandreserven zur Verfügung stünden, es aber in diesem Stadtteil eine anhaltende Nachfrage nach Bauland gebe", teilt das Verwaltungsgericht mit. Hinzu komme ein öffentliches Interesse, zunächst die gegebenen Innen- und Nachverdichtungspotenziale zu nutzen, bevor Außenbereichsflächen herangezogen würden. "Zudem sei nicht zu erwarten, dass die Umsiedlung der Schmetterlinge von der betroffenen Wiesenfläche auf die 'Krebswiesen' zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der beiden Schmetterlingsarten führe", begründet das Gericht. Die vielfach größere Ausweichfläche werde seit vielen Jahren unter Beachtung von Naturschutzgründen gemäht, sodass dort auch die Pflanze Wiesenknopf zahlreich anzutreffen sei. Es herrschten gute Standortbedingungen. Noch ist der Beschluss des Verwaltungsgerichts allerdings nicht rechtskräftig. Innerhalb von zwei Wochen können die Beteiligten beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Beschwerde einlegen.

Im vergangenen November hatte die Stadtverordnetenversammlung den Satzungsbeschluss zum maßgeblichen Bebauungsplan "In der Roos" gefasst. Nachdem über Jahre diskutiert wurde, hatte Bürgermeister Peter Neidel in der Sitzung berichtet, dass es im Austausch mit den Bürgern gelungen sei, einen Kompromiss zu finden. Diese Lösung entspreche dem Grundsatz des Baugesetzes, nach dem Innenentwicklung vor Außenentwicklung erfolgen müsse. Neidel räumte seinerzeit ein, dass man in diesem Prozess nicht allen Belangen habe Rechnung tragen können.

"Keine Bedenken" im Rathaus

Die Verwaltung habe das Vorgehen in Rödgen geprüft und festgestellt, dass es im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten und in einem demokratischen Prozess abgelaufen sei. "Wer das möchte, hat nun die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Wir haben aber keine Bedenken", hatte der Unionspolitiker in der Stadtverordnetenversammlung ausgeführt. Auf den Hinweis des FW-Fraktionsvorsitzenden Heiner Geißler, dass es in den Reihen des Nabu Widerstand gebe, hatte Neidel entgegnet, dass man Verfahren führen würde, falls sie daraus resultierten.