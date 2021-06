In der Weststadt Gießen: Möbelkaufhaus aufgemöbelt

Aufgemöbelt: Ware und Räume präsentieren sich neu. Foto: Helmsen

GIESSEN - Kreativ ging es in den letzten Wochen und Monaten in der Jugendwerkstatt zu: Comics wurden mit Serviettentechnik auf Möbel aufgebracht, gespendete Puzzle zieren jetzt als Hinweisschilder das Kaufhaus in der Weststadt. Dazu richteten sich die Teilnehmenden individuelle Kreativecken im Verkaufsraum ein.

Seit einigen Tagen ist das Kaufhaus der Jugendwerkstatt im Alten Krofdorfer Weg 4 wieder geöffnet. In der Corona-bedingten Zwangspause hatten die Teilnehmenden, die in verschiedenen Maßnahmen für den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt qualifiziert und ausgebildet werden, keine Kunden begrüßen können. Sie haben sich anderen Aufgaben zuwenden müssen. Viel Zeit und Mühe wurde in die Gestaltung gesteckt. Eine Spielecke für die kleinsten Besucher wurde aufgebaut, hier findet man jetzt die mit Comicbildern verzierten Sitzmöbel. Auch die Ware ist an einigen Stellen umsortiert und die Annahme verändert worden. Und die Eigenprodukte haben eine größere Fläche im Verkaufsraum bekommen. Verschiedene neue Stücke, besonders aus der Holzwerkstatt, sind dazugekommen.

Aber auch das Kaufhausteam hat gewerkelt und so manchem Stück einen neuen Anstrich verpasst. Mit Kreidefarbe, die auf unterschiedlichen Oberflächen verwendbar ist, wurden die Teile bearbeitet. Die Teilnehmenden reinigten, strichen und schliffen die Teile mit Schmirgelpapier im shabby chic-Look. Durch eine Lackversiegelung sind die Arbeiten langfristig haltbar. Und jetzt können die bunten Möbel als eigenes Produkt der Teilnehmenden von ihnen selbst im Kaufhaus verkauft werden.

Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. 25 Kunden können gleichzeitig in den Laden. Waren können im gleichen Zeitraum an der Annahmestelle abgegeben werden. Hierfür wird ein Termin benötigt, der telefonisch unter 0641/93100-200 vereinbart werden kann.