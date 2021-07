In Film und Kinderbuch dreht sich alles um die Lahn

"Filmreife Ferien": Im "Lahnfenster" stellen Karin Ohm-Winter, Frank Plettenberg, Brigitta Mikus, Andrea Nesseldreher, Ursula Koch sowie RP Christoph Ullrich die neuen Projekte rund um das mittelhessische Fließgewässer vor. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Gießener Lahnfenster am Klinkel'schen Wehr ist seit seiner Eröffnung 2007 ein beliebter Publikumsmagnet, gewährt es doch Einblicke in die sonst meist verborgen bleibende Unterwasserwelt des hiesigen Gewässers. Corona-bedingt hatte gerade die Beobachtungsstation längere Zeit geschlossen, doch seit Anfang Juli kann mit Anmeldung wieder die heimische Fischwelt durch Glas bewundert werden. Passend dazu hat das Regierungspräsidium Gießen als Betreiber des Lahnfensters einen Film über die Lahn in Auftrag gegeben, und auch eine heimische Kinderbuchautorin hat sich dem Besucherliebling gewidmet - beides wurde nun vor Ort am Lahnfenster vorgestellt.

Das Regierungspräsidium sei eine bunte Behörde mit unterschiedlichsten Zuständigkeiten, leitete dessen Präsident Dr. Christoph Ullrich ein, dass man beispielsweise auch für Biodiversität und Renaturierung von Gewässern verantwortlich sei. Früher seien viele Flüsse begradigt worden, führte der RP aus, dass dies damals sicher mit dem Hintergedanken geschehen sei, etwas Gutes tun zu wollen und nicht "die Natur zu verschandeln", sei man in dieser Hinsicht heute hoffentlich weiter. Auch in Mittelhessen haben zahlreiche Bemühungen stattgefunden, vor allem die Lahn wieder naturnäher zu gestalten. Um die Maßnahmen zur Renaturierung des Hauptflusses der Region und seines Gewässerverlaufs zu beschreiben, hat Regisseur Kristof Reuther den knapp neunminütigen Film "Natürlich verbunden - Die Lahn und ihre Zuflüsse" gedreht. Der Ismaninger ist auf Image-Filme über Gewässer spezialisiert - zu der Zusammenarbeit mit dem RP Mittelhessen kam es, nachdem er und Ursula Rock vom Dezernat Naturschutz sich vor etwa zweieinhalb Jahren bei einem Symposium kennengelernt haben. Man habe beschlossen, einen Film zu drehen, der unterschiedliche Blickwinkel auf die Lahn vereine, wie beispielsweise der Wasserwirtschaft und der Fischerei. Zum Gelingen der Renaturierung sei es nämlich zentral, viele Akteure zum Mitmachen zu bewegen, die Maßnahmen dürften nicht gegen Anlieger wie beispielsweise Landwirte durchgesetzt werden, so RP Ullrich. Die "Gisselberger Spannweite" südlich von Marburg sei ein gutes Beispiel für eine solche funktionierende Zusammenarbeit, so betont auch Regisseur Reuther, dass dort sehr eindrücklich zu sehen sei, was geschehe, wenn man einem, vorher menschlicher Nutzung unterworfenem Fluss wieder Raum gebe.

Ohnehin seien Filme ein geeignetes Medium, um Renaturierungsmaßnahmen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, da sie die Bevölkerung auch emotional mitnehmen würden. So werden in den neun Minuten unterschiedliche Stellen an der Lahn gezeigt, von Marburg, wo der Fluss in die Stadt "stark eingezwängt" sei, bis zur Mündung der Ohm. "Gewässer müssen aus ihrem Korsett befreit werden", erklärt Brigitta Mikus (RP-Dezernat Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz) im Video, das ohne Dynamik und Artenvielfalt Flüsse nur mehr Kanäle seien - je natürlicher ein Gewässer sei, desto mehr Naherholungswert biete es. Dem pflichtet auch Frank Plettenberg vom ASV Edingen im Interview bei: "Es muss nicht schön sein, es muss gut sein!"

Ohnehin sei das Problem, so Mikus vor Ort am Lahnfenster, dass viele Gewässer für oberflächlich schön aussähen, aber beispielsweise ausgesteint seien, also nurmehr "ein Wasser im Gerinne", welches kaum Biodiversität biete. Der Film sei ein ideales Instrument, um auf solche Probleme aufmerksam zu machen. Zudem bringe er die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gut rüber, ergänzt Karin Ohm-Winter, Leiterin der RP-Abteilung Umwelt. Und auch wenn es vornehmlich darum geht, die Gewässer zu renaturieren, dürfe auch nicht vergessen werden, dass man in Gießen sehr stark aufgeholt habe, was die Integration des Flusses in die Stadt und seine Nutzung durch die Bevölkerung angehe, fügt Gerhard Schulze-Velmede (Leiter RP-Dezernat Naturschutz) hinzu.

Die Lahn ist aber auch zentrales Element im Buch "Filmreife Ferien an der Lahn" Andrea Nesseldreher, welches von einer Jugendfreizeit der Geschwister Lilly und Nikolas erzählt, die auf einer Jugendfreizeit die Lahn zwischen Marburg und Runkel erkunden. Im Lahnfenster liest die Autorin aus dem in Gießen situierten Kapitel, in dem neben unter anderem Elefantenklo und Mathematikum eben auch die Beobachtungsstation für Fische eine prominente Rolle spielt. Als Kinderreiseführer mit Abenteuergeschichte beschreibt Nesseldreher, die gerade an einem ähnlichen Buch über Frankfurt schreibt, ihr Werk - dieses soll Kindern Lust auf die Region machen, nicht nur solchen, die zum Urlaub in Mittelhessen sind, sondern auch Einheimischen, die vielleicht Anregungen für Freizeitunternehmungen suchen.

Kristof Reuthers Film "Natürlich verbunden - Die Lahn und ihre Zuflüsse" ist ab sofort in der Besucherstation auf einem Monitor zu sehen, und kann bei Führungen auch auf großer Leinwand im Pavillon gezeigt werden. "Filmreife Ferien an der Lahn" von Andrea Nesseldreher liegt zur Ansicht im Lahnfenster aus und ist im Buchhandel erhältlich. Die Beobachtungsstation am Lahnfenster ist freitags momentan zwischen 15 und 19 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag, sowie während der hessischen Ferien zusätzlich Montag bis Donnerstag, von 13 bis 18 Uhr. Der Besuch kann nach Voranmeldung in einem 15- bis 45-minütigen Zeitfenster stattfinden: https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/lahnfenster-hessen