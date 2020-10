In fünf Schritten Träume realisieren

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Auch die „Schule des Lebens“ an der Technischen Hochschule Mittelhessen wechselt ins Online-Format. Heute lädt Prof. Christian Zielke um 17.30 Uhr in den Virtuellen Klassenraum ein. Unter dem Motto „Mach mehr aus Deinem Leben“ wird der Hochschullehrer unter anderem fünf Schritte zur Verwirklichung von Lebenszielen vorstellen. Zugang zu der Veranstaltung, die als ZOOM-Videokonferenz abläuft, erhält man beim Referenten unter folgender E-Mail-Adresse: christian.zielke@muk.thm.de. Alle Interessierten sind willkommen. Unter den Teilnehmern wird ein kostenfreies Business-Coaching verlost. Eine freiwillige Spende für das Hospiz „Haus Emmaus“ in Wetzlar wird erbeten.