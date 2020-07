In Gießen endet eine Ära der Archäologie

Aus virensicherem Abstand beobachten der neue Gießener Stadtarchäologe Björn Keiner und Sabine Schade-Lindig vom Landesamt für Denkmalpflege, wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz Keiners Vorgänger Manfred Blechschmidt verabschiedet. Foto: Berghöfer

GIESSEN. Wenn jemand nach einer langjährigen Karriere in den Ruhestand geht, finden sich unter den vielen würdigenden Worten, die ihm mit auf den Weg gegeben werden, häufig Vokabeln wie "Zäsur", "Verlust" oder "tiefer Einschnitt". Selten aber waren diese Zuschreibungen so treffend wie bei der Verabschiedung des ehrenamtliche Bodendenkmalpflegers der Stadt Gießen, Manfred Blechschmidt, durch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.

In unserer schnelllebigen Zeit kaum mehr vorstellbare 48 Jahre bekleidete Blechschmidt dieses Amt, hat es geprägt wie kaum ein anderer, und hinterlässt seinem Nachfolger Björn Keiner große und tiefe Fußstapfen. Genau genommen ist Keiner aber auch der Grund, warum Blechschmidt das halbe Jahrhundert nicht mehr vollmacht. Denn mit der Ernennung seines designierten Nachfolgers erfüllt sich ein lange gehegter Wunsch Blechschmidts: die Bestallung eines hauptamtlichen Stadtarchäologen in Gießen. Das liegt zum einen an einem glücklichen Zufall und zum anderen an Joachim Wilhelm Rauch, dem Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde. Der hatte nämlich bemerkt, dass Keiner, der gerade eine Ausbildung zum Vermessungstechniker bei der Stadt absolvierte, auch ausgebildeter Archäologe ist. So fügte sich eins zum anderen und mit dem Abschluss seiner Ausbildung im Juli hat Björn Keiner nun eine halbe Stelle im Vermessungsamt erhalten und eine halbe Stelle als Stadtarchäologe.

Früh Blut geleckt

Von solch einer eben auch finanziellen Anerkennung der Altertumsforschung konnte Manfred Blechschmidt vor einem halben Jahrhundert nur träumen. Umso bemerkenswerter ist das große Vermächtnis, das der hauptberufliche Lehrer und spätere Leiter der Pestalozzi-Grundschule hinterlassen hat.

Die erste Begegnung mit der Archäologie hatte Blechschmidt bereits 1964 als Junglehrer in Inheiden. Der damalige Kreisarchäologe Dr. Herbert Krüger benötigte einige Schüler zur Mitarbeit bei der Bergung römischer Scherben. Blechschmidt half ihm mit seiner Klasse, zwar vorwiegend unter pädagogischen Aspekten, doch bei diesen Ausgrabungen hatte der Lehrer selbst Blut geleckt. Zunächst begleitete er Krüger auf Fachtagungen, später belegte er Seminare an der Uni und wurde schließlich 1972 mit Zustimmung des Landesarchäologen, der Stadt und des Kreises Gießen Nachfolger von Krüger als Bodendenkmalpfleger für die Stadt Gießen und den Landkreis.

Wichtige Projekte unter seiner Ägide waren unter vielen anderen die Freilegung und Restaurierung der Burg Grüningen in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein der Gemeinde und in enger Abstimmung mit der archäologischen und baudenkmalpflegerischen Abteilung des Landesamtes, die Errichtung der "Limespfähle" im Landkreis, die Planung und Mitarbeit bei der Einrichtung von Wanderwegen in Muschenheim, am Limes bei Pohlheim sowie die Anlage des Rundwanderwegs Gießen-Allendorf mit der Erarbeitung der Texte für die Informationstafeln. Auch an zahlreichen Broschüren und Büchern des Landkreises wie "Der Limes im Landkreis Gießen", "Kelten und Römer im Gießener Land" oder "1200 Jahre Allendorf/Lahn" hat Blechschmidt mitgeschrieben. Höhepunkt seines Wirkens dürften aber wohl die Begleitung der Baumaßnahmen auf dem Schiffenberg und die damit verbundenen rund drei Jahre dauernden Ausgrabungen gewesen sein.

Viele Ämter, viele Ehrungen

Neben den praktischen archäologischen Aktivitäten fand Blechschmidt auch noch Zeit für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten. Unter anderem war er 1979 Gründungsmitglied der Archäologischen Gesellschaft in Hessen und 30 Jahre deren Schatzmeister sowie stellvertretender Vorsitzender des Oberhessischen Geschichtsvereins Gießen. Darüber hinaus war er "qua Amt" ständiges Mitglied des Beirates zur Benennung von Straßen und Plätzen in der Universitätsstadt Gießen.

Ebenso lang wie die Liste seiner Tätigkeiten ist die seiner Auszeichnungen. Blechschmidt hat neben Denkmalschutzpreisen und Ehrenamtsauszeichnungen die Goldene Ehrennadel der Universitätsstadt Gießen, die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland und am 15. Juli 2005 schließlich das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.

Auch wenn nun eine Ära endete, bleibt Manfred Blechschmidt ein gefragter Experte. Geradezu inständig baten ihn sowohl Grabe-Bolz als auch die stellvertretende Abteilungsleiterin im Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Sabine Schade-Lindig, darum, auch als Pensionär sein großes Expertenwissen einzubringen.

Von diesem Wissen dürfte auch sein gerade mal 33 Jahre junger Nachfolger profitieren. Direkt nach der offiziellen Verabschiedung verschwanden Blechschmidt und Keiner erst einmal, um gemeinsam den im Rathaus ausgestellten Einbaum zu begutachten.