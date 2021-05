In Gießen: Flagge zeigen gegen Judenhass

Aufruf: Flagge zeigen gegen Antisemitismus und Judenhass. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). "Flagge zeigen und diese nicht einziehen", dazu rief Uwe Becker, Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Antisemitismusbeauftrager der hessischen Landesregierung und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, bei der Kundgebung "Solidarität mit Israel" am vergangenen Samstag auf. Unter dem Zeichen "Solidarität mit Israel - Kein Judenhass auf deutschen Straßen!" lädt das gleichnamige Bündnis Gießen zu einer Kundgebung am Samstag, 22. Mai, um 15 Uhr auf den Rathausplatz ein.

Becker, der neben vielen anderen Politikern und Vertretern verschiedener Organisationen am Samstag in Gießen sprechen wird, hat dazu eine klare Position: "Wir dürfen Antisemitismus keinen Raum geben und wir müssen uns klar gegen den Terror der Hamas und der Hisbollah stellen. Israel hat das Recht und die Pflicht, sich und alle seine Bürger zu verteidigen".

"Da sich in jüngster Zeit Anschläge gegen jüdische Einrichtungen häufen, möchte das Bündnis ein Zeichen gegen Antisemitismus und Judenhass setzen und das nicht nur in großen Städten, sondern auch hier in Gießen, wo ein friedliches Miteinander gelebter Alltag ist", sagt einer der Organisatoren, Lawrence de Donges Amiss-Amiss, Präsident der Deutsch-Englischen Gesellschaft (DEG) und Mitglied der jüdischen Gemeinde. Er zeigte sich sehr erfreut über die weitreichende und extrem positive Resonanz auf allen Ebenen. Zu dem Bündnis "Solidarität mit Israel" - Gießen haben sich parteiübergreifend Parteien, Vereine und Gruppen zusammengeschlossen, um ein klares Zeugnis gegen jede Art von Judenhass abzugeben. So gehören dem Bündnis neben der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der Deutsch-Englischen- Gesellschaft unter anderem auch die Stadtverbände der Grünen, der SPD, der FDP und der CDU an. Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem durch die Kurdische Gemeinde, die Antifaschistische Bildungsinitiative und dem DGB. "Man kann kritisch in puncto der Politik des Staates Israels sein. Doch das gibt keinem das Recht, jüdische Mitbürger zu beschimpfen oder Steine gegen eine Synagoge zu werfen oder gar das Existenzrecht Israels zu bestreiten", betont de Donges Amiss-Amiss.