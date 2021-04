In Gießen gesucht: rote 240-Liter-Mülltonne mit Pferdekopf

Beachtliche Sammlung: 100 "echte" und 3300 Miniatur-Mülltonnen nennt Alexander Smoljanovic sein eigen. Jetzt sucht er zu seinem Glück eine rote mit Craemer-Prägung des Entsorgers Enders aus Mittelhessen. Foto: Smoljanovic

GIESSEN - Alles fing damit an, dass der damals vierjährige Alexander Smoljanovic von der Nachbarin seiner Eltern vier Miniaturmülltonnen geschenkt bekam. Mittlerweile nennt der heute 22-Jährige 300 unterschiedliche Modelle sein Eigen. Hinzu kommen 100 echte Mülltonnen, die er sorgsam aufeinandergestapelt in einem vier mal fünf Meter großen, sehr hohen Raum aufbewahrt.

Alexander Smoljanovic, der in Wanzleben (Sachsen-Anhalt) lebt, sammelt Mülltonnen aus der ganzen Welt, darunter Modelle aus Australien und den Vereinigten Staaten. Aktuell ist er an einer Tonne interessiert, deren Spur in unsere Region führt. "Es handelt sich hierbei um ein Exemplar des Entsorgers Enders. Der gesuchte Müllbehälter ist rot und hat ein Volumen von 240 Litern. Auf dem Deckel wurde neben dem Enders-Schriftzug auch das Symbol des Herstellers Craemer, ein markanter Pferdekopf, geprägt", erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Tonne habe von 1976 bis 1979 Verwendung gefunden.

Sowohl Gespräche mit dem in Herzebrock-Clarholz ansässigen Unternehmen Paul Craemer als auch mit der Firma Enders in Reiskirchen hätten bislang zu keinem Ergebnis geführt. Aus diesem Grund setzt der junge Mann nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. "Manchmal tauchen solche Tonnen an den ungewöhnlichsten Stellen auf", weiß er aus langjähriger Sammlererfahrung. So sei beispielsweise eine Mülltonne einmal als Aufbewahrungsort für Waschmittel verwendet worden.

Einmal war er nahe dran, die ersehnte Tonne via eBay-Kleinanzeige zu bekommen. Leider sei deren Zustand nach 40 Jahren nicht mehr gut gewesen. Manchmal lässt sich Alexander Smoljanovic die Tonnen zuschicken. Das Porto betrage in der Regel zwischen 30 und 40 Euro. In die Region Gießen ist er aber bereit, zu reisen. "Im Mai 2018 habe ich bereits in Biebertal-Krumbach eine Tonne erstanden", erzählt er. Die Biotonne aus dem Jahr 1994, die ein innen liegendes Fahrwerk hat, habe dort 25 Jahre in einem Schuppen gestanden. "Damals habe ich sie mir jedoch schicken lassen."

Der Sammler ist bereit, eine Prämie, die sich zwischen 50 bis 100 Euro - je nach Erhaltungszustand - bewegen wird, zu zahlen. Wichtig ist ihm nur, dass sie wirklich von der Firma Craemer, nicht von der Firma Schäfer, die ähnliche Tonnen hergestellt hat, sei. "Und rund sollte sie auf keinen Fall sein", ergänzt er. "Damals sind diese Tonnen zu Hunderten gefertigt worden." Das Folgemodell befände sich bereits in seiner Sammlung.

Mülltonnen zu sammeln sei gar nicht so selten, weiß er. Allerdings sei er der Einzige, der sich auch für die Historie der Tonnen interessiere. "Die Mülltonnen sind ein Stück deutscher Geschichte", betont er. Die Idee hierzu stamme sogar aus Deutschland. Viele seiner Tonnen hat der gelernte Bürokaufmann über eBay bekommen.

"Bisher habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht", unterstreicht Smoljanovic. "Mit dem Mülltonnensammeln ist es wie mit dem Briefmarkensammeln. Es gibt die verschiedensten Farben, Formen und Größen." Seine Familie und Freunde hätten sich mittlerweile an sein ungewöhnliches Hobby gewöhnt. Wer also die gesuchte Tonne zufällig findet, kann sich unter der Mailadresse wbs.deutschland@gmail.com oder per Telefon 0171/8005494 an ihn wenden. "wbs" in der Mailadresse stehe für "wheelie bin search", was so viel heißt wie Mülltonnensuche. "Ein bisschen Platz habe ich noch", erklärt er lachend.