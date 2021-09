In Gießen: Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Jana Wenzel, Marco Auernigg und Hans-Peter Stock (li.)stellen das kostenlose Angebot für betroffene Kinder in Stadt und Kreis Gießen vor. Foto: Jahn

GIESSEN - Gießen (lja) Kindern psychisch kranker Menschen helfen, mit den Erkrankungen ihrer Eltern umzugehen - dieses Ziel hat sich die Kindergruppe für Kinder psychisch kranker Eltern des Gießener Caritasverbandes gesetzt. Bereits zum 17. Mal soll die Gruppe für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil aus Stadt oder Landkreis Gießen in diesem Herbst beginnen. Dabei erfährt das lobenswerte Projekt nun auch Unterstützung vom Landkreis: Dieser will den Transport für Kinder aus dem Landkreis übernehmen.

In 20 Sitzungen mit Beginn nach den Herbstferien bis zu den Osterferien 2022 sollen die Teilnehmer altersgerecht lernen, die Erkrankungen ihrer Eltern zu verstehen. Damit will man die Kinder entlasten und ihnen potenzielle Ängste nehmen. Oft würden sich Kinder psychisch kranker Eltern selbst die Schuld am krankhaften Verhalten von Vater oder Mutter geben. Das erläuterte Jana Wenzel, gemeinsam mit Anna Schlapp bei der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Caritas zuständig. Auch seien die Kleinen oft durch das Verhalten der kranken Eltern irritiert oder das Thema würde in der Familie tabuisiert. Dort will die Kindergruppe ansetzen und durch das Kennenlernen verschiedener Krankheitsbilder Hilfestellung geben. Auch sollen Materialen wie ein "Notfallkoffer" den Kindern helfen.

Das kostenfreie Angebot gliedert sich in mehrere Teile. Zunächst sollen Gefühle generell erkundet werden, bevor dann in einem psychoedukativen Teil verschiedene Krankheitsbilder spielerisch vermittelt werden. Auch das Leben mit einem psychisch erkrankten Familienmitglied wird thematisiert. Begleitend finden insgesamt drei Gespräche auch mit den Eltern statt. Für eine Teilnahme wird ein offener Umgang mit der Erkrankung erwartet.

Auch der Präventionsaspekt steht im Blickfeld. Schließlich haben Kinder psychisch Kranker ein höheres Risiko selbst zu erkranken, wie Marco Auernigg vom sozialpsychiatrischen Dienst am Gesundheitsamt des Landkreises darlegte. Auch die erkrankten Elternteile könnten über die Jugendgruppe potenziell an Hilfsangebote herangeführt werden. Im Vordergrund steht aber zunächst ein möglichst barrierefreier Weg zu Hilfsangeboten für betroffene Kinder. Diesen Bereich müsse man "praktisch in den Blick nehmen", wie Auernigg betont. Dies werde in der Kindergruppe der Caritas seit längerer Zeit erfolgreich getan, das Angebot komme auch immer gut an. Getragen wird die Kindergruppe von Spenden, vor allem der Lions Club Burg Gleiberg sei sehr engagiert bei der Unterstützung der Kinder.

Auch aufgrund der noch kaum abschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie im psychischen Bereich gerade bei Jüngeren will sich der Landkreis verstärkt engagieren, wie der zuständige Sozialdezernent Hans-Peter Stock erklärte. Das Caritas-Projekt sei bereits ein "großer Beitrag zur Prävention". Auch werde gute Aufklärungsarbeit für gegenseitiges Verständnis geleistet.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0641/7948-119 bei der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes Gießen melden.