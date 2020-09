In Gießen: Hilfe von Betroffenen für Betroffene bei EUTB

"Ich bin dabei": die hauptamtlichen Beraterinnen Elena Benz und Amanda Dechant (links) mit den Ehrenamtlichen. Foto: EUTB Gießen

Gießen (red). Mit jemandem sprechen, der eigene Erfahrungen teilt - jeder weiß, wie gut das tun kann. Die Beratungsstelle für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) bietet nun Tandem Peer-Beratungen für alle Ratsuchenden an. Peer-to-Peer-Beratung ist Beratung unter Gleichgestellten. Nicht nur die Unabhängigkeit ist ein besonderes Merkmal in der Beratungsstelle in Gießen, die es nun seit Mai 2018 für alle Ratsuchenden aus Stadt und Landkreis Gießen gibt.

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die Peer-Beratung. Dabei handelt es sich um ein Beratungsangebot von Betroffenen für Betroffene. Das heißt, die beratende und die ratsuchende Person verfügen über ähnliche Erfahrungen oder befinden sich in vergleichbaren Lebenssituationen. Die EUTB Gießen, eine von rund 500 in ganz Deutschland, möchte nun die Peer-Beratung weiter ausbauen. Neben den hauptamtlichen Beraterinnen Elena Benz und Amanda Dechant, die ebenfalls (Angehörigen-)Peers sind, unterstützen nun auch persönlich betroffene Peers die Beratungsstelle ehrenamtlich. Ende August fand das erste offizielle Treffen der ehrenamtlichen Peer-Berater statt.

Nach den Begrüßungsworten von den Vorsitzenden Martina Ertel und Sven Germann des Träger Vereins "Ich bin dabei", gab es eine Vorstellungsrunde aller Anwesenden. Schnell wurde deutlich, dass die Ehrenamtlichen nicht nur aufgrund ihrer Biografie und ihren bereits gemachten Erfahrungen und Kompetenzen eine große Bereicherung darstellen. Einige haben bereits erfolgreich eine Peer-Berater-Ausbildung absolviert.

Das Konzept der Gießener Beratungsstelle sieht die Peer-Beratung immer in einem Tandem vor. Tandem-Beratung meint, dass sich zum Beispiel ein/e Berater/in mit einer kognitiven Einschränkung gemeinsam mit einer/m Berater/in ohne diese Einschränkung berät, wobei die Rollen klar getrennt sind. Die stärkenden Funktionen der Peer-Beratung übernimmt der Mensch mit Beeinträchtigung als positives Rollenbild. Fachwissen stellt die gut ausgebildete Beratungsperson ohne oder mit einer anderen Behinderungserfahrung zur Verfügung.

Die Themen der Peer-Berater sind sehr vielfältig. So verfügen sie über Erfahrungen im Bereich der psychischen Erkrankung, selbstständiges Leben mit einer kognitiven Einschränkung, Umgang mit verschiedenen Erkrankungen oder schwierige Arbeitsverhältnisse. Was alle gemein haben, ist die Freude daran, den Ratsuchenden mit ihren Erfahrungen auf Augenhöhe zur Seite zu stehen und ihnen (auch) als gutes Beispiel zu dienen.

Ratsuchende, die das Angebot der Peer-Beratung nutzen möchten, können sich bei der EUTB-Beratungsstelle per E-Mail unter info@teilhabe-giessen.de oder telefonisch unter 0641/98438485 melden.