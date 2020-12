In Gießen: Mahlzeit "to go" für Bedürftige

Zeichen setzen in Corona-Zeiten: Die Initiatoren und Kooperationspartner der Aktion "TutGut". Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Eine warme Mahlzeit oder einen leckeren Imbiss einfach mal bestellen - das ist für viele bedürftige Menschen in Gießen und Umgebung kaum möglich. Das Geld reicht oft nur für das Nötigste, fertige Mahlzeiten in einem Restaurant zu kaufen gehört nicht dazu. Deshalb hat sich der Rotary Club Gießen in Kooperation mit der Werkstattkirche die Aktion "TutGut- Schmeckt gut" einfallen lassen: Es wurden 400 Gutscheinhefte mit einem Wert von jeweils 25 Euro erstellt, die an solche Personen verteilt werden.

Eingelöst werden können sie bei drei Gießener Gastronomen: Woscht Anna (Ringallee), Gutburgerlich (Bahnhofstraße) und Reynabi (Grünberger Straße), die sich jeweils mit einem Gericht an der Aktion beteiligen. "Das Verfahren ist so wie bei anderen Gutscheinheften", erklärt Hans-Joachim Molka, amtierender Club-Präsident: Auf den Gutscheinen ist aufgeführt, welche Gerichte man wo bekommen kann. Man geht einfach zu der jeweiligen Lokalität, legt den Gutschein vor und erhält das entsprechende Gericht. Man kann die Gutscheine alle bei einem der drei Gastronomen einlösen oder bei unterschiedlichen. Die Gutscheine im Wert von 10 und fünf Euro werden einfach herausgetrennt und abgegeben, die Abrechnung erfolgt anschließend zwischen dem Rotary Club und dem Gastwirt, sodass auch nur die Gutscheine abgerechnet werden, für die auch eine Mahlzeit bestellt wurde.

"Wir finden diese Aktion wirklich gut und unterstützen sie gerne, indem wir unsere Würste vergünstigt abrechnen", sagte Carlos Zach-Zach, Betreiber der Woscht Anna. Verteilt werden die Gutscheinhefte über die Diakonie, die Caritas, Aktion Perspektiven und die Werkstattkirche Gießen, denn so ist sichergestellt, dass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.