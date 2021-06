In Gießen: Mangos für guten Zweck verkauft

Caleb Madiega mit Frau Lydia und Tochter Jemima freuen sich über den Verkaufserfolg. Foto: Korte

GIESSEN - Seit zehn Jahren lebt Caleb Madiega in Gießen. Sein Heimatland ist Burkina Faso. In die Universitätsstadt kam der Westafrikaner 2011, um an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) Gießen Theologie zu studieren. Sein Traum ist es, irgendwann als Missionar in sein Heimatland zurückzukehren. Den Lebensunterhalt seiner bald fünfköpfigen Familie bestreitet der 41-jährige studierte Theologe neben seiner Tätigkeit in der Gießener Baptistengemeinde derzeit als Mitarbeiter eines Discounters in der Nähe des Bahnhofs. Hier wird die Idee, Mangos aus seiner Heimat für gute Zwecke zu verkaufen, geboren.

Beim Auspacken der Neuware entdeckt Madiega eines Tages frische Mangos aus Burkina Faso. "Dass sie aus meinem Heimatland kamen, hat mich sehr gefreut", erinnert er sich an diesen Moment. Es bleibt jedoch ein Einzelfall, denn ein Großteil der weltweit angebauten und nach Deutschland importierten Mangos stammen nicht etwa aus Afrika, sondern aus Asien, Indien, Mittel- oder Südamerika. Burkinische Mangos werden in viel kleineren Mengen angebaut und sind aufgrund der niedrigen Importmenge für die großen Discountmärkte zu uninteressant und zu teuer.

Zuerst spielt Madiega mit dem Gedanken, selbst Mango-Plantagen in seiner Heimat anzubauen, um die Früchte dann in Deutschland zu verkaufen. Doch aus eigener Erfahrung weiß der Burkinabe: Vom Samen bis zur ersten Frucht kann es Jahre dauern. So lange will er nicht warten. Er recherchiert im Internet nach Möglichkeiten, Mango-Bauern in seinem Land zu unterstützen und, im besten Fall, noch weitere. Dabei stößt er auf die "Mangotage Böblingen", eine Verkaufsaktion des dortigen evangelischen Kirchenbezirks, mit der seit über 30 Jahren Lehrergehälter, Mittagessen in Schulkantinen und Schulmöbel in evangelischen Schulen finanziert werden. Um zu überprüfen, ob das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es versprochen wird, ruft Madiega kurzerhand selbst in den Schulen vor Ort an und erfährt nicht nur, dass alles sicher sei, sondern noch mehr: "Ich fand heraus, dass sogar die Schule, die ich als Kind in Burkina Faso besucht habe, von diesem Projekt unterstützt wurde, ich also selbst schon davon profitiert habe." Dieses Erlebnis verstärkt seinen Wunsch, eine ähnliche Aktion in Gießen auf die Beine zu stellen.

Über die Veranstalter in Böblingen gerät er an den "Hilfsfond für Burkina Faso Westafrika", ein Verein, der Mangos und andere Früchte aus Burkina Faso importiert und sie in Deutschland verkauft. Mit dem Erlös soll sowohl die Arbeit der Mango-Bauern als auch der Bau von Schulen unterstützt werden. Auch hier überprüft er über Kontakte, ob das Geld ankommt. Es kommt an und Madiega startet seine Aktion. Schnell sind Werbeflyer erstellt, die von Madiega und seinen Freunden in den sozialen Medien geteilt und in den Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden verteilt werden. Mit dem Mangoverkauf stößt er auf großes Interesse: Über 120 Bestellungen gehen bei ihm ein. "Ich war total überrascht", staunt Madiega. "Ich habe geschätzt, dass wir auf etwa 80 Bestellungen kommen. Aber irgendwann musste ich aufpassen, dass nicht mehr Bestellungen eingehen, als ich abholen konnte." Die insgesamt 122 Kisten frischer Mangos und 353 Päckchen getrockneter Mangos will Madiega nämlich selbst aus Süddeutschland abholen - mit einem Transporter, den ihm ein Freund leiht, um zusätzliche Kosten zu sparen.

Die Verkaufsaktion an jenem Sonntag im Mai kam gut an. Caleb Madiega, seine Frau und Kinder hatten alle Hände voll zu tun, die süßen Tropenfrüchte an den Mann und an die Frau zu bringen. Und die Kunden freuten sich nicht nur, weil sie mit dem Kauf ihrer Mangos einen guten Zweck unterstützt haben, sondern auch über den Geschmack der burkinischen Tropenfrüchte: "Das ist die beste Mango, die ich je gegessen habe!", schwärmte etwa ein Käufer beim Probieren am Verkaufsstand am Gemeindezentrum in der Marburger Straße.

Im kommenden Jahr möchte Madiega, der inzwischen auch den Verein "Burkina Yenma" ("Yenma" bedeutet , "Licht") gegründet hat, der sich für Lebensverbesserungen von Menschen in Burkina Faso einsetzt, wieder eine Mango-Verkaufsaktion starten. Diesmal mit einem größeren Transporter für noch mehr Bestellungen.