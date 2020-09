In Gießen ohne Lada

Wolfgang Herrndorfs Jugendroman "Tschick" wurde schon bald nach seinem Erscheinen am 17. September 2010 zum Weltbestseller. Er ist in zahlreiche Sprachen übersetzt worden und in Deutschland mittlerweile Schulstoff. Darüberhinaus feierte die Geschichte auch im Theater riesige Erfolge. In der jüngsten Werkstatistik vom Deutschen Bühnenverein steht "Tschick" auf Platz eins bei den "zeitgenössischen Stücken". Nur Goethe und Schiller wurden auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz häufiger gespielt. Hinzu kommt die Verfilmung von Fatih Akin, die ab 2016 knapp eine Million Besucher in die Kinos lockte. Wolfgang Herrndorf hat den Erfolg seines Romans nur anfangs erlebt. Nach drei Gehirnoperationen und mehreren Chemotherapien im Kampf gegen den Krebs nahm sich der Berliner 2013 das Leben. (bj)