In Gießen "Probleme der Menschheit lösen"

Rund 33 Millionen Euro hat der Neubau gekostet: In der Insektenbiotechnologie haben sich die Forscher aus Gießen weltweit einen Spitzenplatz erobert.

GIESSEN - Landläufig gehören Insekten nicht unbedingt zu den Sympathieträgern. Dass die Tiere dank ihrer vielfältigen Fähigkeiten und Eigenschaften allerdings zu Helfern der Menschheit werden können, beweisen Forscher aus Gießen schon länger. Seit Mittwoch steht den Wissenschaftlern, die sich weltweit an die Spitze geforscht haben, nun auch offiziell ein "Tempel" an der Ecke Leihgesterner Weg/Ohlebergsweg zur Verfügung. Denn gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde der Neubau des Fraunhofer-Instituts für Bioressourcen eröffnet. "Was hier auf den Weg gebracht wurde, hat eine große Dimension", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte, dass "Investitionen in Forschung Investitionen in Zukunftschancen und in die Arbeitsplätze von morgen" seien.

Tageslicht flutet durch die freundlichen Räume des neuen Gebäudes. Laborbereich und Büroräume gruppieren sich um ein mehrere Stockwerke hohes und überglastes Atrium. Grundlage für das hier beheimatete Institut ist das "Loewe-Zen-trum für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen". Dabei kooperieren bekanntermaßen das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME und die Justus-Liebig-Universität unter Mitwirkung der Technischen Hochschule Mittelhessen. Gefördert wurde ihr rund 33 Millionen Euro teures neues Domizil mit Bundes- und Landesmitteln.

"Gerade in diesen Tagen kann man sehr schön zeigen, welche Bedeutung solche Forschung hat", erklärte Braun. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erinnerte der Unionspolitiker an die Spanische Grippe im Jahr 1918. Im Unterschied zu heute hätten die Menschen seinerzeit keine Kenntnisse über die Erkrankung gehabt. Es habe keine virendichten Masken gegeben, und "von Impfstoffen konnte man noch nicht mal träumen", so der Kanzleramtsminister. In der aktuellen Situation hingegen habe man das Genom des Corona-Virus bereits drei Wochen nach Bekanntwerden entschlüsselt. Schnell habe es effektive Labortests gegeben. Mittlerweile verfügten die Ärzte auch über verschiedene Medikamente, um schwere Covid-Verläufe abzumildern. Im Vergleich mit 1918 machte Braun deutlich: Die letzten 100 Jahre seien ein Meilenstein in der Medizin gewesen. Doch während die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten etwa bei der Krebstherapie Fortschritte gemacht habe, stehe es um die Infektionsbehandlung schlechter. Gegen bekannte Antibiotika gebe es mittlerweile Resistenzen - an diesem Punkt komme die Biotechnologie ins Spiel.

Mit Lösungen, die auf der Natur aufbauen, und solchen, die Natur nachahmen, biete sie zwei Wege an. Braun verdeutlichte die Potenziale an einem Beispiel: Weltweit gebe es über 200 000 giftige Tierarten und damit verbunden 20 Millionen Wirkstoffe. Davon seien bislang allerdings bloß 16 000 aufgeklärt. "Das ist ein unerschöpfliches Reservoir an Erkenntnismöglichkeiten, die auch in der Medizin Anwendung finden können." Dass Antibiotikaforschung auch am neuen Gießener Standort geleistet wird, berichtete Prof. Andreas Vilcinskas, Leiter des Institutsteils Bioressourcen des Fraunhofer IME. Daneben werde man unter anderem an Alternativen zu Pestiziden ohne Nachteile für die Umwelt arbeiten. "Zukünftig werden hier Probleme der Menschheit gelöst werden. Wir werden auch daran arbeiten, Viren zu bekämpfen", erläuterte Vilcinskas, der das neue Domizil einen "Tempel" der Insektenbiotechnologie nannte.

Auf die Möglichkeit, mit Insekten die Proteinlücke der Weltbevölkerung zu schließen, kam Andreas Meuer, Vorstandsmitglied der Fraunhofer-Gesellschaft, zu sprechen. "Bisher decken wir rund 70 Prozent unseres Proteinbedarfs aus tierischen Quellen. Beim stetigen Wachstum der Weltbevölkerung dürfte sich das bald ändern", wandte sich Meuer an die Zuhörer. Insekten könnten die Lösung sein und würden beispielsweise auch zum Aufspüren von Drogen eingesetzt. "Wie vielfältig diese Tiere sind, beeindruckt mich immer wieder", fasste Meuer zusammen. Neben Stadt, Land und Bund profitiere auch die Universität von der neuen Einrichtung, betonte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Er erinnerte daran, dass die gesamte Entwicklung auf einer Idee Vilcinskas basiere. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bezeichnete das Fraunhofer-Institut als Leuchtturm für die Stadt und Schub für den Technologiepark Ohlebergsweg.