In Gießen: Schlammspringer helfen Erdkröten

Knochenarbeit für Kröten: die Nabu-Mitglieder bringen Schutzzäune an. Foto Schütz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Frostfreie Nächte und Regen - das ist bestes Amphibien-Wanderwetter. Und so machen sich die Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Gießen-Stadt, "Die Schlammspringer", wie in jedem Frühjahr daran, Schutzzäune für Erdkröten und Co aufzubauen. Der Koordinator für den Einsatz, Oliver Tschirschnitz, musste diesmal wegen der Corona-Pandemie einen praktikablen Zwei-Haushalte-Schichtplan entwerfen, der den Vorgaben geschuldet war. An zwei Standorten wurden die Auffangeimer eingebuddelt.

Der erste Zaun befindet sich am Fuße des Hoppensteins zwischen Kleinlinden und Dutenhofen. Er wird seit 1998 aufgebaut und ist 200 Meter lang.

Das Eingraben der 16 Eimer in den Schotterboden ist Knochenarbeit und die Metallpfosten zum Spannen des Zaunes müssen mit dem Hammer in den Boden getrieben werden, wie Monika Schütz, zweite Vorsitzende der "Schlammspringer" in einem Presseanschreiben mitteilt. Sie lobt: "Die neuen Mitstreiter sind mit Feuereifer dabei, trotzdem dauert der Aufbau vier Stunden. Glücklicherweise war das Wetter super: zwar kalt, aber sonnig."

Sobald es regnet, wandern in diesem Gebiet bis zu 600 Erdkröten zu ihren Laichgewässern, die auf der gegenüberliegenden Seite der stark befahrenen L 3451 liegen. Die Massenwanderung startet in der ersten Nachthälfte, die Tiere plumpsen in die Eimer und werden am nächsten Morgen von den NABU-Aktiven sicher zu den Laichgewässern getragen. Ebenfalls durch eine Straße (L 3054) getrennt sind das Winterquartier und das Laichgewässer in Lützellinden. Hier besteht der Zaun aus zwei Teilen, da man den Weg zwischen den beiden Wiesen nicht absperren kann. Leider laufen auch hier Amphibien wie Erdkröten, Grasfrösche, Teich- und Bergmolche, die von der Wärme des Asphalts angezogen werden und so nicht in die Eimer fallen", bedauert Schütz. Auch diese Zäune, insgesamt 120 Meter lang, werden bereits seit 2011 jedes Frühjahr aufgebaut. Bis 2014 gab es entlang des Leihgesterner Weges einen dritten Amphibienschutzzaun, der jedes Frühjahr von den "Schlammspringern" errichtet und betreut wurde. Dieser stand 24 Jahre, bevor er endlich im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen für den neuen Radweg durch eine stationäre Anlage mit Durchlässen ersetzt wurde, erklärt der Nabu. Jetzt hoffen die "Schlammspringer", dass der Zaun am Hoppenstein und in Lützellinden auch bald durch eine Amphibienschutzanlage ersetzt werden kann.