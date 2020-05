In Gießen wird das Autokino sogar zur Kirche

Im Autokino an den Hessenhallen können nicht nur Filme geschaut und Konzerte gehört werden. Demnächst werden dort auch Gottesdienste gehalten. Archivfoto: Schultz

Giessen (red). Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gießen (EFG) reiht sich am Sonntag, 24. Mai, in das bunte Kulturprogramm des Autokinos an den Hessenhallen ein und bietet einen Gottesdienst der besonderen Art an: Um 11 Uhr können Mitglieder, Freunde und Neugierige einen Gottesdienst live von ihren Autos aus verfolgen. "Dieses besondere Gemeinschaftserlebnis soll zum einen ein Ausdruck unserer Verbundenheit als Gemeinde sein und gleichzeitig ist es auch eine Einladung an alle Interessierten, Gottes große Gemeindefamilie kennenzulernen", erklärt EFG-Pastor Thorsten Lehr die Hintergründe. Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Freundschaft", als "special guest" konnte die Gemeinde den christlichen Singer- und Songwriter Samuel Harfst gewinnen.

Auch das Katholische Dekanat Gießen veranstaltet einen Gottesdienst im Autokino Gießen - und zwar am Pfingstmontag (1. Juni). "Gerufen, ein Segen zu sein" lautet der Titel des Gottesdienstes in einem außergewöhnlichen Format. Diese einmalige Gelegenheit bietet die Chance in dieser Zeit, die durch Einschränkungen gekennzeichnet ist, mit 250 Autoplätzen und damit über 1000 Personen Gemeinschaft im Glauben zu feiern: "Wir laden Sie herzlich dazu ein!", heißt es seitens des Dekanats. Reservierung eines Autoplatzes ist per Mail möglich an: dekanat.giessen@bistum-mainz.de. Der Gottesdienst wird live auf der Bühne gefeiert und auf eine 25 Quadratmeter große LED-Leinwand übertragen. Der Ton wird direkt per UKW-Sender in die Autoradios übertragen.