In Gießener Awo-Kita Marshallstraße "sind alle megastolz"

Herzlichen Glückwunsch: Jens Dapper, Monika Jackmuth, Wolfgang Bellof, Anne Janz, Tina Simon und Gerda Weigel-Greilich (von links) bei der Preisverleihung. Foto: Wißner

GIESSEN - Die Awo-Kita Marshallstraße gehört zu den Preisträgern des "Deutschen Kita-Preises 2021". Das steht schon länger fest. Doch weil seinerzeit die Preisverleihung in Berlin nur digital stattfinden konnte, sollte nun noch einmal vor Ort die Auszeichnung nachgeholt und gefeiert werden. Das ist in der Tanzschule "Astaire's" geschehen. "Wir sind alle megastolz", zeigte sich Jens Dapper, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Gießen, sichtlich zufrieden, als Staatssekretärin Anne Janz (Grüne) vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration die Plakette überreichte. Der zweite Platz, den die Gießener Einrichtung unter 1200 Bewerbungen belegt hat, ist mit einem Preisgeld von 10 000 Euro verbunden.

Seit 2018 vergeben das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam mit weiteren Partnern den "Deutschen Kita-Preis". In der Kategorie "Kita des Jahres" konnte die Kita Marshallstraße überzeugen. Gewürdigt werden das Engagement der Fachkräfte und die hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung. Sichtbar gemacht werden sollen besonders gelungene Beispiele aus der Praxis. Die Jury hatte der Kita eine "konsequent stärkeorientierte Sichtweise auf Kinder" attestiert. Ziel sei es, ihnen ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen.

Kita-Leiterin Monika Jackmuth hob das gute Miteinander des Teams hervor. In einem Einspielungsfilm hieß es, dass die gesamte Siedlung "als Erfahrungs- und Spielort" genutzt werde und nicht nur das einzelne Kind, sondern die ganze Familie in den Vordergrund rücke. "Kitas sind auch in Corona-Zeiten der Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung. Dieser Preis ist eine Auszeichnung für die geleistete Arbeit in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren", lobte Anne Janz, die obendrein auf die gelungene digitale Umsetzung verwies. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich sprach von einem "herausragenden Projekt" und erinnerte an die Entscheidung der Stadt, Kitas zu Familienzentren zu entwickeln. Für den Awo-Stadtkreis Gießen sekundierte Wolfgang Bellof: "Sie tragen zurecht den Namen 'Kita des Jahres'".

Die Mädchen und Jungen wünschen sich von dem Preisgeld unter anderem ein Baumhaus mit großer Rutsche, eine Bewegungsbaustelle, eine Couch zum Lesen, einen großen Pool sowie eine Ecke mit Schokoladensand. "Leider können wir nicht alle Wünsche erfüllen", räumte Jackmuth ein.