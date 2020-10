In Gießener „Krümelkiste“ in 32 Jahren viel gelernt

So fällt der Abschied erst recht nicht leicht: Claudia Hahn mit ihren „Krümeln“. (Foto: Moor)

GIESSEN - GIESSEN. „Wenn es Dir gut geht, geht es auch den Kindern gut“ war der Leitsatz, der Claudia Hahn als Gründerin und Leiterin des Elternvereins „Krümelkiste“ begleitete. 32 Jahre hat sie Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut – nun geht Hahn in den Ruhestand und gab den Ausstand für ihre „Krümel“.

Seit der Gründung des Vereins 1988 habe Hahn schon viele Kinder verabschieden müssen: „Es ist völlig schräg, jetzt hier zu stehen und selbst zu gehen!“ Erst zum Jahresende verlässt sie die „Krümelkiste“ offiziell, hat bis dahin aber noch reichlich Resturlaub und Überstunden abzubauen. Ohnehin sei bei ihr noch nicht so richtig angekommen, dass sie demnächst „raus“ sei. Die 32 Jahre hätten sie stark geprägt und viel an Emotionen, aber auch Erkenntnissen mit sich gebracht. Von den Kindern habe sie in dieser Zeit viel gelernt, vor allem wenn es darum gehe, Menschen anzunehmen wie sie sind.

Die „Krümelkiste“ sei für alle Mitglieder eine „erweiterte Familie“, und so freut sich Claudia Hahn auch immer, wenn sie ehemalige „Krümel“ auf der Straße ansprechen, aus ihrem Leben erzählen und offensichtlich immer noch Vertrauen zu ihr haben. Eine Karte, die ihr vor vielen Jahren ihre erste Gruppe geschenkt habe, stehe seitdem eingerahmt auf dem Schreibtisch.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse Hahn die „Krümelkiste“ – lachend unter anderem, weil in all den Jahren nie etwas ernsthaft Schlimmes geschehen sei, und weil sie die ganze Verantwortung und Bürokratie abgeben könne. Mit der momentan noch stellvertretenden Leiterin Mareike Oeljeschläger als Nachfolgerin wisse sie „ihr Kind“ außerdem in guter Hand.

Die Verabschiedung Hahns fand informell und in kleinstem Kreis im Hof der „Krümelkiste“ statt – vor ihrem Urlaub wollte die Leiterin sich gerne gebührend von den Kindern verabschieden, so lange Wetter und Corona dies zuließen. Für Ende Dezember sei zudem eine offizielle und etwas größere Verabschiedung geplant, dafür werden noch ehemalige Mitglieder, Ex-„Krümel“ und Menschen gesucht, die sich der Krümelkiste verbunden fühlen und gerne Gedanken oder Anekdoten teilen möchten. Mail an: Kontakt@kruemelkiste-giessen.de.