In Gießener Schulen herrscht wieder Leben

Zurück im Klassenraum - die sinkenden Inzidenzzahlen machen's möglich. Symbolfoto: Mallmann/ AMP

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Die Augen der Schüler haben so geleuchtet wie am Tag ihrer Einschulung", berichtet Dr. Frank Reuber, Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). Nachdem die siebten bis elften Klassen seit Dezember 2020 in Distanz unterrichtet wurden, hieß es für die Mädchen und Jungen am Mittwoch vergangener Woche erstmals wieder, in die Schule zu gehen. Möglich wurde dies, weil die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 lag und somit die erste Stufe des "Hessischen-Zwei-Stufen-Plans" in Kraft treten konnte.

Während die siebten bis zwölften Klassen im Wechselmodus unterrichtet werden, kehren die Jahrgangsstufen eins bis sechs in den täglichen Präsenzunterricht zurück. Dabei dürfen die Schulen selbst entscheiden, ob der Wechsel täglich oder wöchentlich erfolgt. "Die täglichen Werte liegen noch zu hoch. Aus diesem Grund haben wir uns für einen wöchentlichen Wechsel entschieden", erklärt Dr. Frank Reuber. Nur am Mittwoch seien alle Schüler und Schülerinnen zeitversetzt in die Schule gekommen, um organisatorische Dinge zu klären und sich testen zu lassen.

Testungen sind für alle verpflichtend, eine Einverständniserklärung ist mitzubringen. "Abweichend von §28b, Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht geimpfte oder genesene Personen den getesteten Personen gleichgestellt. Wer genesen oder vollständig geimpft ist, braucht zur Teilnahme am Präsenzunterricht keinen Corona-Test mehr zu erbringen", heißt es in einer Mitteilung des Hessischen Kultusministeriums.

Auch die Liebigschule hat sich nach Auskunft von Schulleiter Dirk Hölscher für einen wöchentlichen Wechsel entschieden. "Die Eltern haben bei uns darüber abgestimmt", betont er. Nach den obligatorischen Tests hätten die Schüler zunächst zwei Stunden Klassenlehrerunterricht, bevor dann ab der dritten Stunde der Fachunterricht beginnen würde. "Im Vorfeld haben alle Lehrer vom Hessischen Kultusministerium Tipps für einen psychosozialen Wiedereinstieg erhalten", erklärt Hölscher. Darin werde unter anderem geraten, die Schüler zu fragen, wie sie die Zeit im Distanzunterricht erlebt hätten, was ihnen schwergefallen sei oder was ihnen gutgetan habe. Am Ende des Schuljahres werde es Versetzungsnoten geben, die sich auf das gesamte Jahr beziehen würden und bei denen Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht gleich zählten. Schüler, die vor Corona keine Probleme bei der Versetzung hatten, nun aber schlechte Noten haben, könnten "pädagogisch versetzt" werden. Die Teilnahme an Fördermaßnahmen sei in diesem Falle dann aber verpflichtend.

"Es ist ein Gefühl wie nach den Sommerferien. Viele Schüler waren schon ganz früh in der Schule", schildert Antje Mühlhans, Leiterin des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums, ihre Eindrücke. "Ich hoffe nur, dass die Rückkehr der Schüler keine Auswirkung auf die Inzidenz haben wird." Die Schule hat sich für einen täglichen Wechsel entschieden. Die Schulleiterin befürchtet, dass sich die Schere zwischen leistungsstarken und schwächeren Schülern während des langen Distanzunterrichts weiter vergrößert hat. Denn nicht jeder sei in der Lage, selbstständig zu lernen

"Wir hatten einen unproblematischen Start", erzählt Stefan Tross, Leiter der Herderschule. Nur wenige Schüler hätten ihre Einverständniserklärung vergessen. Die Herderschule habe ein "Schultestcenter" eingerichtet, das täglich von der ersten bis zur vierten Stunde besetzt ist. Jeder Schüler erhalte seinen eigenen, von einer Lehrkraft abgezeichneten, "Testpass". Unterrichtet werde im wöchentlichen Wechsel. Zum Einstieg seien am Mittwoch alle Schüler zeitversetzt dagewesen, danach ginge es im täglichen Wechsel für die fünften bis zehnten beziehungsweise wöchentlichen Wechsel für die elften und zwölften Klassen weiter, so Peer Güßfeld, Leiter der Ricarda-Huch-Schule. "Die älteren Schüler können mit dem Distanzunterricht besser umgehen, die jüngeren brauchen noch eher eine Ansprache", begründet er diese Entscheidung.

Wenn die Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Kalendertagen unter 100 liegt oder den Schwellenwert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Kalendertagen unterschreitet, tritt die zweite Stufe ein. Dann sollen auch die Jahrgangsstufen ab Klasse sieben in die tägliche Präsenz zurückkehren. Dies könnte nach Pfingsten bereits der Fall sein. Dass dann aber der bis dato vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter nicht mehr eingehalten werden kann - darin sind sich alle befragten Schulleiter einig. "Wir haben aktuell 620 Schüler pro Tag, dann wären es 770", unterstreicht Mühlhans. "Dann müssten die Schüler wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen." Schon jetzt habe man aus Platzgründen den Gemeindesaal nebenan hinzugemietet und nutze auch Sporthalle und Aulen als Klassenräume. "Wir warten diesbezüglich noch auf eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt", erklärt Peer Güßfeld, dessen Schülerzahl von 700 auf 900 ansteigen würde. "Wir benötigen auch Platz für die mündlichen Abiturprüfungen". Darüber hinaus gelte es, Fragen wie Pausenplanung, Öffnung des Kiosks oder AG-Angebot zu klären.