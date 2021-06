In Kleinlinden ist Radwegnutzung keine Pflicht mehr

Bald kein Muss mehr: Die Stadt will die Benutzungspflicht des Radweges stadteinwärts in der Frankfurter Straße zwischen Waldweide und Wetzlarer Straße aufheben. Foto: Jung

GIESSEN-KLEINLINDEN - Noch aus der vergangenen Legislaturperiode stammen Anträge des Ortsbeirates Kleinlinden, die jetzt von der Stadt beantwortet wurden. Die Bürgervertretung wollte wissen, ob Rad- und Fußgängerverkehr zwischen Wetzlarer Straße und Waldweide getrennt werden können und auf der Frankfurter Straße ein Radstreifen eingerichtet werden kann. Die Straßenverkehrsbehörde hat das geprüft und kam zum Ergebnis, die Markierung einer Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn wegen der zu geringen Fahrbahnbreite in Verbindung mit den Parkstreifen sei nicht möglich.

Darüber hinaus führt sie an, dass es wegen hoher Geschwindigkeiten auf der Gefällstrecke immer wieder zu Konflikten zwischen Radverkehr, Fußgängern und Kraftfahrzeugen im Bereich von Grundstückszufahrten kommt. Zudem führten Hindernisse zu Engstellen. Die Stadt hebt deshalb in diesem Jahr die Benutzungspflicht für den Radverkehr in Fahrtrichtung Gießen in dem entsprechenden Bereich auf. Radfahrer dürfen dann wahlweise den Radweg oder die Fahrbahn benutzen, für langsame oder unsichere Zweiradnutzer besteht die Möglichkeit, ausschließlich auf dem Radweg zu fahren. Wer schneller unterwegs sein will, fährt auf der Straße und kann wegen des Gefälles der Frankfurter Straße mit dem Kraftverkehr "mitschwimmen", heißt es im Schreiben von Verkehrsdezernent Peter Neidel. Damit sollten sich die bekannten Konflikte deutlich reduzieren, heißt es seitens der Stadt.

Der Ortsbeirat regte zudem an, Wetzlarer und Frankfurter Straße von unnötigem Durchgangsverkehr nachhaltig zu entlasten und verlangte, ein Durchfahrtverbot für Lkw aus Gießen Richtung Linden und Dutenhofen zu prüfen. Beide Straßen sind Landesstraßen und nach Mitteilung der Stadt "bedeutende Teile des qualifizierten Straßennetzes". Somit ist die Zuständigkeit der städtischen Straßenverkehrsbehörde nicht gegeben. Wegweisende Beschilderung im bebauten Stadtgebiet liegt zwar in der Zuständigkeit der Stadt, sowohl zur Anordnung als auch zur Baulast könne das jedoch nicht losgelöst betrachtet werden, teilt Neidel den Kleinlindenern mit. Wegweisung müsse durchgängig geführt werden. Eine andere Beschilderung würde über den Gießener Ring und durch andere Kommunen und Landkreise führen. Und damit kommt die Verkehrsbehörde des Regierungspräsidiums ins Spiel, eventuell sogar die des Landes oder des Bundes. Zuständige Verkehrsbehörde für die Bundesstraße 49 ist Hessen Mobil, für die Autobahn 485 der Bund. Nach Einschätzung der Verkehrsbehörde der Stadt würde eine bloße Änderung der Beschilderung keine messbaren Veränderungen nach sich ziehen, da Lkw-Fahrer überwiegend entweder Navigationsgeräten folgen oder ortskundig sind.

Umbau kann starten

Ein Streckenverbot für Lkw wäre durch eine geeignete Umleitung zu ergänzen, die ebenso die angesprochenen Zuständigkeitsfragen nach sich ziehen würde. Auch hier kann die Stadt Gießen nicht entscheiden. Ihrer Einschätzung nach ist allerdings die besondere örtliche Gefahrenlage nicht so, dass Gründe für ein Verkehrsverbot vorliegen würden. Der Wunsch des Kleinlindener Gremiums, den Ortsvorsteher Dr. Klaus-Dieter Greilich bei der Eröffnung der Lahnstraße noch einmal formulierte, kann somit nicht umgesetzt werden.

Die Planungen für den Anbau eines Umkleideraumes im Feuerwehrhaus und internen Umbau zur Schaffung adäquater Umkleidemöglichkeiten für weibliche Feuerwehrangehörige, sind abgeschlossen. Der Umbau ist durch das Hochbauamt finanziell für 2021 eingeplant, berichtet Bürgermeister Neidel: "Nach Zugang des Förderbescheides und mit Haushaltsfreigabe kann es nach meiner Kenntnis losgehen". Der Anbau einer Fahrzeughalle am alten Standort zulasten des Spielplatzes wurde zugunsten der mittelfristigen Suche nach einem Ersatzstandort verworfen. Über kurz oder lang werden also die Linneser Blauröcke ein neues Domizil bekommen.