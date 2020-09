In Lützellinden gedeiht die teuflisch gute Belena

Die Erwachsenen sind mit der Ernte beschäftigt. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN. Kartoffeln in Säcken und Kartons mit wohlgeformten, groß gewachsenen Zwiebeln, aufgebaut vor dem Transparent mit dem Bekenntnis "Lützellinden sagt Nein" - so präsentierte sich ein Flurstück in der Feldgemarkung beim Familientag der Bürgerinitiative. "Nein", sagen die Mitglieder zum weiteren Ausbau des Gewerbegebietes, zum Verlust von weiteren Ackerböden und zur weiteren Umwelt- und Klimaschädigung. Und das formulierten sie deutlich auf dem Banner.

"Lützellinden verfügt über sehr gute Böden, die auch extremen Temperaturen trotzen. Dies wollen wir der Öffentlichkeit zeigen, gemeinsam mit Ihnen!", lautete die Einladung zum Familientag am Samstag. Der wurde von Sonne und angenehmen Temperaturen begleitet und verzeichnete guten Zuspruch.

Peinlich genau achteten die Verantwortlichen auf die Einhaltung der Hygieneverordnung, viele Menschen trugen Mund-Nase-Bedeckung. "Im Frühjahr wurden Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten gesteckt und jetzt ernten wir", freute sich Sprecher Matthias Wollbrück über die große Resonanz am sonnigen Morgen. Er schaut zufrieden auf das Gelände, wo im Laufe des Tages über 100 Menschen unterwegs waren. Dann gibt er einem Reporter vom Hessen Fernsehen ein Interview.

14 Reihen Kartoffeln, drei Reihen Zwiebeln und eine Reihe Karotten wuchsen und gediehen seit dem vergangenen April. Die Ernte aus dem staubigen Boden konnte sich jedenfalls sehen lassen. Kinder wuselten hin und her, puhlten Kartoffeln aus der Erde und staunten über die großen, gut gewachsenen Möhren.

Reiner Arnold hatte für die Kleinen eine Strohhöhle gebaut, die gerne genutzt wurde. Andrea Hofmann bastelte mit ihnen unter dem Pavillon Kartoffelkönige. Für Kurzweil war also auch für die jüngsten Besucher gesorgt, das Angebot zum Familienpicknick wurde, zumindest in den ersten Stunden, nicht wahrgenommen.

Den Traktor über das trockene Feld steuerte Ludwig Gümbel, am Heck förderte ein Kartoffelhalbernter die Erdäpfel aus dem Boden. Schnell waren fleißige Sammler da und lasen die Erdäpfel auf. Dann plötzlich versagt die Hydraulik, ein wenig ratlos werden die Handys bemüht, um telefonischen Kontakt zu Experten herzustellen. Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Knopf hatte sich verstellt, es wurde gerichtet und so konnte es mit der Ernte weitergehen. Reiner Arnold und seine Familie ziehen eine gute Bilanz: 15 Kilo Kartoffeln haben sie gesammelt, dazu zwei, drei "Monsterkarotten".

Jörn Buchal aus Lützellinden kniet vor den Kartoffeln und sammelt sie in die mitgebrachte Tasche. Er findet das Familienfest eine "gute Idee". "Man zeigt, was aus dem Land werden könnte", ist er besorgt über die mögliche Verwendung der landwirtschaftlichen Flächen zum Gewerbegebiet. "Ist mal 'ne nette Erfahrung", meint er in Bezug auf das Kartoffellesen und bezeichnet sich selbst "als nicht firm".

Nicole Wolkewitz und ihr Mann sammeln auch fleißig, sie ist auf kleine Früchte aus. Den Familientag empfindet sie als sehr gute Aktion. "Wir brauchen gutes Land" und "frische Luft ist für Gießen wichtig" erklärt sie ihr "Nein" gegen die mögliche Gewerbefläche.

Belana heißt die Kartoffelsorte, die hier geerntet wird und "die schmecken teuflisch gut", wie eine BI-Frau betont. Schon zwei Tage vorher ernteten Mitglieder der Bürgerinitiative die Zwiebeln. Drei Stunden putzen sie anschließend die Feldfrüchte und banden sie zusammen. "Ein Korb voll für zehn Euro", ruft eine Frau am Informationsstand, alle Früchte werden gegen Spenden abgegeben. Die Zeit auf dem Feld nutzen die BI-Mitglieder und die Besucher, auch für Austausch und Diskussion und zur Planung weiterer Aktionen. Denn die Erweiterung der Gewerbeflächen ist noch nicht vom Tisch, die Planung für deren Ausbau ist derzeit lediglich ausgesetzt.