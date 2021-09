In Rödgen soll besonderer Ort der Begegnung entstehen

Was wächst denn da? Hier konnte man Kräuter erraten. Foto: Schulz-Nigmann

GIESSEN - Wie kann man besser das Vorhaben eines Bürgergartens feiern, als mit einem Bürgerfest? So hatte der Dorf- und Kulturverein "Lebendiges Rödgen" in den ehemaligen Pfarrgarten eingeladen, um über den jetzigen Stand und die geplanten Maßnahmen zu informieren. Ein großes Kuchenbuffet und gemütliche Sitzgelegenheiten luden zum Verweilen ein und man kam schnell ins Gespräch.

Am Stand der Hedwig-Burgheim-Schule konnten verschiedene Kräuter erraten und probiert werden. Nebenan hatte Barbara de Jong außergewöhnliche Tiere mitgebracht, die besonders bei den Kindern Begeisterung hervorriefen. Eine große Achatschnecke, ein wandelndes Blatt oder eine Stabschrecke auf der Hand zu haben, war ein großes Erlebnis für die Kleinen. Wer Interesse hatte, sich an der naturnahen Gestaltung und Bepflanzung zu beteiligen oder beim Anlegen eines Barfußpfades mitzuhelfen, konnte sich in dafür vorgesehene Listen eintragen. Vielleicht entsteht auch ein Insektenlehrpfad oder eine Kräuterspirale. Vieles ist möglich und Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht.

Die Besucher konnten sich auch darüber austauschen, was sie sich sonst für diesen Ort wünschen: vielleicht einen regelmäßigen Flohmarkt oder eine Tauschbörse? Initiatorin Farida Schwabe war erfreut über den großen Zuspruch, denn offensichtlich wollen sich viele Rödgener gemeinsam auf den Weg machen, einen besonderen Begegnungsort für ihren Stadtteil zu schaffen. Zusammen mit Ellen Böttcher vom Dorf- und Kulturverein informierte Schwabe über die bisherigen Arbeiten und die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kindergarten und der Grundschule.